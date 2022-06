El 65% de los conductores del AMBA considera que el uso del casco en motos se cumple "poco" o "nada"

El 65% de los conductores del AMBA considera que el uso del casco en motos y bicicletas se cumple "poco" o "nada", y sólo el 33,8% eligió las opciones "bastante" o "mucho", en una encuesta realizada por especialistas en seguridad vial., quien perdió la vida tras un siniestro vial mientras conducía su moto sin casco, se volvió a poner en escena el debate sobre la importancia de la conducción responsable y segura en motos o bicicletas.Para tener una radiografía del tránsito acerca del uso y del conocimiento de la normativa del casco, el Observatorio Vial de la cámara de empresas productoras de software vial (Cecaitra), realizó un sondeo telefónico en más de 1.000 conductores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.Respecto al uso del casco protector en motos y bicicletas, el 90,9% consideró que su uso es obligatorio, mientras que el 8,4% sostuvo que es optativo."Si bien las respuestas confirman el nivel de conocimiento masivo de la norma, simultáneamente reflejan que el uso del casco no es lo que habitualmente se observa en los conductores de motos y bicicletas", sostuvo Facundo Jaime, vocero del Observatorio.Además, detalló que cuando se circula en moto "no hay siniestros menores", ya que el escudo ante un choque o caída es el propio cuerpo, y en donde, por más que se circule a velocidades muy reducidas, "el peligro es altísimo", concluyó.Según las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los siniestros viales son la primera causa de muerte de los menores de 35 años en nuestro país, y del total, el 70% corresponden a motociclistas que no utilizaban el casco correctamente colocado y/o conducían alcoholizados.