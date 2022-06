Homenajearon al sanitarista Floreal Ferrara, un impulsor de la atención médica ambulatoria

Los nietos de Floreal Ferrara. Foto: Leo Vaca.

El director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain.

"El homenaje a mi abuelo es un acto de justicia, porque sufrió un montón la persecución porque se definía peronista y revolucionario". María Florencia Rojas

Foto: Leo Vaca.

Nicolás Kreplañ y Daniel Gollan.

Foto: Leo Vaca.

La Biblioteca Nacional fue este miércoles el escenario de un, quien fuera ministro de Salud bonaerense y recordado por impulsar el programa de Atención Ambulatoria Médica Domiciliaria de la Salud (Atamdos)Su nieta y organizadora del encuentro, María Florencia Rojas, caracterizó el encuentro comoy dijo que su abuelo fue un aficionado a lecturas filosóficas además de tener un firme compromiso militante.dijo a Télam la nieta de quien además de docente y bibliófilo fue ministro de Salud bonaerense en los años 1973 y 1987.En el homenaje a Floreal Ferrara, realizado este martes a las 10 en el auditorio de la Biblioteca Nacional, organizado por la nieta del reconocido médico sanitarista y su nieto, Mauro Ariel Rojas, y fue presentado por el actual director de la institución, Juan Sasturain.Además, estuvieron presentes, el actual ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el diputado nacional y exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, Daniel Gollan; el director de la escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, Mario Rovere y el reconocido médico sanitarista Jorge Rachid.Por su parte,"La salud para él era pensar al Estado, fortalecerlo, pero a la vez nutrirlo del pueblo y construir el Estado desde y por el pueblo", recordó Mauro Rojas, sobre aquello que predicó e implementó su abuelo, el médico cardiólogo especializado en Medicina Social.Remarcó, además, que esa ideología y teoría se vio plasmada en su reconocida política de los Atamdos (Atención Ambulatoria Médica Domiciliaria de la Salud), "en donde el pueblo mismo decidía el presupuesto y cómo se llevaban adelante las políticas públicas", y dijo que ese "es el mayor reflejo de la idea de Floreal y una política concreta".La nieta y el nieto de Ferrara continuaron el legado que impulsó su compañera, Elizabeth Collduana, y lanzaron la página web, florealferrara.com.ar, donde recopilan su obra y manuscritos inéditos. "La idea es que esté abierta a todos los compañeres estudiantes y al público en general", acotaron., recordó Florencia Rojas, quien agregó: "Todo lo que a mí me interesa en torno a lo académico, me lo hizo llegar él con una pasión enorme, entender el funcionamiento del mundo, que cada espacio impacta en otro".Su nieto, describe a su abuelo con "una visión integralista de la salud, siguiendo la escuela de Ramón Carrillo (neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista afrodescendiente argentino, ejerció el cargo de ministro de Salud de la Nación Argentina, durante la presidencia de Juan Domingo Perón)".pero también que se relacionaba con los trabajadores, tenía muy buena relación con los sindicatos y creo que todos los que tuvieron alguna experiencia con él, realmente les dejó algo muy importante", apuntó orgulloso su nieto.Por su parte, Kreplak, dijo que en su rol de docente utiliza muchos textos de Floreal."La facultad habla de la atención primaria de la salud como el ideal al que hay que buscar pero luego te forma en absolutamente todo lo contrario todo el tiempo, por eso lo trabajamos a Floreal", afirmó el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien llegó a conocer al médico., dijo.En cuanto a la definición de salud que predicaba el reconocido médico, nacido hace 98 años en la localidad bonaerense de Punta Alta y fallecido en 2010, Kreplak recordó: "Hay que tener mucha osadía para definir la salud y no hubo mejor definición que la de él: ´La salud no solo es una lucha, sino que luchar es salud´, es una acción performativa, mientras se va luchando, se va haciendo salud".En tanto,reflexionó sobre qué hubiera pasado si en la provincia de Buenos Aires"Floreal dura cuatro meses y 16 días en el Ministerio (de Salud de la provincia de Buenos Aires) y deja el concepto de una herramienta, que necesitamos de una enorme organización social, se trata de una batalla cultural muy fuerte que no la ganas nunca", dijo.A su vez, Gollan agregó: "Los que vivimos la experiencia del Atamdos, nos cambió la cabeza y nos encontramos con la militancia política que nos llevó a ver la salud desde otro lado".