Demoras, desvíos y cancelaciones de vuelos en Ezeiza y Aeroparque por la niebla

Por segundo día, la neblina afecta la visibilidad en el AMBA.

La mayoría de losque operan en ely algunos en elsufrían la mañana de este martes demoras, desvíos y cancelaciones por la intensa niebla que afecta a gran parte de la ciudad de Buenos aires y el conurbano bonaerense.Según indicaron a Télam fuentes aeroportuarias, hasta las 8 la estación aérea detenía al menos 13 servicios con novedades, entre los que no pudieron aterrizar, los que fueron cancelados y los que se encuentran demorados.Hasta ese momento habían sido desviados a aeropuertos alternativos (como Montevideo o Córdoba) vuelos de Copa Airlines, procedente de Panamá; de Aerolíneas Argentinas, que venía de Roma; de KLM, procedente de Ámsterdam, y otro de Aerolíneas Argentinas que llegaba de Bogotá.En tanto, las fuentes precisaron que fueron cancelados los vuelos de Lufthansa, que debía llegar desde Frankfurt; y de United Airlines, que provenía de Houston.En condición de "demorados" se encuentran dos vuelos de Copa Airlines procedentes de Panamá; uno de Delta que viene desde Atlanta, Estados Unidos; uno de Sky Airlines de Lima, Perú; y otro de American Airlines que debía llegar desde Montevideo.Con respecto a, la situación hasta las 8 era un tanto mejor, ya que solamente siete vuelos se encuentran en condición de "demorados", aunque las fuentes señalaron que "el panorama tiende a complicarse debido a la niebla"."Durante la madrugada la situación fue mejorando y por momentos se operó con normalidad, pero desde las 6.30 aproximadamente volvió a hacerse más densa la niebla y se estima que hasta media mañana no comenzará a despejarse", explicó una fuente de la terminal.Detalló que "las demoras no son solamente por la imposibilidad de operar por la niebla, sino por las reprogramaciones que se dan debido a la situación de ayer (por el lunes) por la misma situación y a medida que se sigan produciendo demoras, cancelaciones y desvíos, el panorama se va a seguir complicando".Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros contactar con la línea aérea en la cual tienen sus pasajes para conocer el estado del vuelo o ingresar a la web de Aeropuertos Argentina 2000 ( www.aa2000.com.ar ).De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la niebla se mantendrá sobre la ciudad al menos hasta el próximo jueves, por lo que se espera que las complicaciones en las dos estaciones aéreas, Ezeiza y Aeroparque, continúen.