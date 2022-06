La OMS confirmó 780 casos de viruela del mono en 27 países donde el virus no es endémico

La OMS evalúa el riesgo global como moderado.

De qué se trata la enfermedad

Lainformó que se confirmaron 780 casos de viruela del mono en 27 países donde el virus no es endémico, y mantiene que el nivel deEl número de esos, registrados desde el 13 de mayo hasta el jueves pasado, está probablemente subestimado debido a la limitada información epidemiológica y de laboratorio, consignó la agencia AFP."Es altamente probable que otros países identifiquen más casos y ques", aseguró la agencia de salud de la ONU.Los países donde el virus no es endémico que han registrado más casos son, según la OMS,Al margen de Europa y de América del Norte, se han registrado algunos casos en Argentina, Australia, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.Un simple caso de viruela del mono en un país no endémico es considerado como un brote.La viruela del mono es una rara enfermedad, menos severa que la viruela, que causa picazón que se extiende por el cuerpo, fiebre, escalofríos y dolores, entre otros síntomas."Pese a que el riesgo para la salud humana y para el público en general sigue siendo bajo,", afirmó la OMS.Señalaron que "la OMS evalúa el riesgo global como moderado, considerando que es la primera vez que se informa de casos de la viruela del mono de forma simultánea en países no endémicos y endémicos".Los países endémicos son, según la OMS, Camerún, República Centroafricana, Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Gabón y Costa de Marfil, además de Ghana, donde se identificaron sólo en animales.