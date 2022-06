Marchas masivas a lo largo y a lo ancho de país

Mar del Plata (Foto Alejandro Moritz)

La Plata: "nos queremos vivas, libres y desendeudadas"

Córdoba: reclamaron "destitución de jueces que amparan violencias machistas"

Córdoba

Córdoba (Foto Laura Lescano)

Viedma, Río Negro: "Basta a la violencia sexista y económica"

Viedma (Foto Walter Díaz)

Viedma (Foto Marcelo Ochoa)

Jujuy: celeridad en causas de femicidios y "presupuesto real" contra violencias

Jujuy (Foto Edgardo Valera)

Jujuy (Foto Edgardo Valera)

Mendoza: "Dejen de matarnos y de desaparecernos"

Jujuy (Foto Edgardo Valera)

Mendoza

Costa bonaerense: piden "resguardar los empleos" de las que sufren violencia de género

Mendoza (Foto Ramiro Gómez)

Mar del Plata

Tierra del Fuego: marcha bajo los ejes de femicidios, justicia y paridad de género

Mar del Plata (Foto Alejandro Moritz)

Tierra del Fuego

Rosario: masiva marcha contra las diversas violencias machistas

Rosario

Rosario (Foto Sebastián Granata)

Formosa: pidieron la creación de "fiscalías especializadas en género"

Formosa

Corrientes: destacaron el "empoderamiento real" de mujeres que se animan a decir basta

Salta: pedido de sobreseimiento de la médica imputada por realizar una ILE

Formosa (Foto José Gandolfi)

Salta

Santiago del Estero: pidieron independencia económica y frenar la violencia de género

San Luis: incidentes en la marcha

La movilización, encabezada por familiares de víctimas de violencia de género, dirigentes políticas y representantes del colectivo LGBTIQ+, comenzó en Plaza Moreno y marchó por las calles céntricas de la capital bonaerense.La multitud se detuvo ante el edificio de tribunales, en el marco del reclamo de una reforma judicial feminista, y frente a la casona de la calle 48 entre 11 y 12, donde el odontólogo Ricardo Barreda asesinó con una escopeta a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra, crimen que cumplirá pronto 30 años.(Fotos Eva Cabrera), indicó Sofía Moglia a Télam, coordinadora de la región Capital del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires e integrante de la asamblea feminista de La Plata, Berisso y Ensenada."Las áreas de género para que puedan abordar las violencias desde la acción y la prevención, que es la clave para la erradicación de las violencias"., indicó a Télam Claudia Vásquez Haro, activista y comunicadora travesti-trans, quien destacó que "aún faltan políticas públicas para revertir los índices alarmantes" y manifestó su preocupación ante la situación del colectivo travesti-trans cuya expectativa de vida no supera los "35, 40 años de edad".Colectivos feministas reclamaron en las calles de la ciudad de Córdoba la “destitución de jueces y funcionarios que amparan las violencias machistas”, además de políticas públicas de seguridad, contra la pobreza, las desigualdades y la violencia criminal.Los reclamos principales fueron:, sostuvieron.También exigieron justicia para las víctimas de femicidios, acceso a la IVE, trabajo genuino y contra la precarizacion laboral.La referente de MuMaLa en Córdoba (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Betiana Cabrera Fasolis dijo: "reclamamos la urgente necesidad de la declaración de la emergencia nacional en violencia de género” agregó y sostuvo: "Para prevenir, asistir y erradicar la violencia de género los Estados tienen que implementar políticas e inversión que esté acorde a esa complejidad: Nos mata el machismo, nos golpea la pobreza”.cifra que duplica el promedio nacional que es del 9%.Unas 500 personas, pertenecientes a organizaciones sociales, estudiantes, entidades feministas, y defensoras de los derechos humanos y vecinos, se congregaron en la Plaza San Martín de Viedma, y bajo la consigna de “Ni una menos”, reclamaron detener la " violencia económica, sexista, racista y clasista contra disidencias".“Estamos acá, una vez más, para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra disidencias, mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex”, explayaron a través de un comunicado.“Nos matan, nos vulneran y nos exponen diariamente a las violencias machistas, agudizadas por la pandemia, el megaendeudamiento y, ahora, la guerra, que solo son funcionales a los intereses de este capitalismo devastador”, remarcaron.Estas actividades también se replicaron en otras ciudades rionegrinas como General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche, entre otras ciudades.Entre los pedidos, reiteraron que la ley de emergencia por violencia de género conocida como "ley Lara” sancionada en Jujuy, “se haga efectiva y con un presupuesto real”, al tiempo que solicitaron la “celeridad de las causas en investigación por femicidios”.Exigieron “el avance de causas por femicidios con condenas ejemplares y perspectiva de género”, además de “políticas públicas que lleguen al territorio”.En Jujuy, desde el primer Ni Una Menos hasta la fecha se registraron 54 femicidios, y teniendo en cuenta poblacional del Indec del 2010, la provincia ocupa el tercer lugar en la tasa de femicidios y transfemicidios por cada 100.000 habitantes, por debajo de Salta y Santiago del Estero.Las columnas se conformaban por jóvenes músicas, redes de vecinas de barrios populares, estudiantes, integrantes de comunidades indígenas, además de los colectivos feministas, sindicales y políticos.Las actividades de protesta también se replicaron en las ciudades de San Pedro, Libertador General San Martín, Humahuaca, La Quiaca, Tilcara, entre otras localidades que se sumaron al Ni una menos.Tras siete años de lucha y organización, cientos de personas, en su mayoría mujeres jóvenes y adolescentes, acompañaron esta tarde la marcha de Ni Una Menos Mendoza, colectivo que integran 50 organizaciones que volvió a salir a las calles para exigir "que dejen de matarnos, violentarnos y desaparecernos"."Salimos a la calle por nuestras muertas y desaparecidas", proclamaron las participantes que se concentraron a partir de las 18 en el llamado Kilómetro 0 de la capital, en San Martín y Garibaldi, para marchar juntas hasta la plaza Independencia."Este año, el principal reclamo es el pedido de justicia por nuestras desaparecidas en democracia Gisela Gutiérrez (2015), Viviana Luna (2016) y Abigail Carniel (2021)", comunicaron las organizadores y pidieron "que el Poder Judicial de una respuesta a estas familias". "Por eso nos movilizamos junto a los familiares de víctimas de femicidios y travesticidio", comentaron en medio de cánticos de protesta y coloridas banderas alusivas.Asimismo, manifestaron el pedido de justicia junto a la familia de Melody Barrera, por la elevación a juicio por jurado por el crimen de odio por identidad de género.Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano que dirige La Casa del Encuentro, "Mendoza es la sexta provincia con más femicidios en los últimos 7 años 80, sobre un total de 2.041 femicidios y trans/travesticidios en el país", en un reporte que se realiza con el apoyo de Fundación Avon para la Mujer (FAM), el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA y la Defensoría del Pueblo de CABALa secretaria adjunta de la CGT regional, Adriana Donzelli, enfatizó al participar de la marcha local que se están “profundizando algunas de las acciones para impregnar con perspectiva de género la acción sindical, poder reflexionar sobre nuestras prácticas y tener una actitud proactiva con respecto a la erradicación de la violencia” de género.La consigna de la marcha marplatense fue "NiUnaMenos. Ni un femicidio ni un travesticidio más. Políticas públicas y presupuesto ya".Laura Hochberg, de la misma Multisectorial, apuntó que “en Mar del Plata, desde el 2015 hasta la fecha tenemos 36 femicidios, siendo el quinto municipio a nivel de la provincia de Buenos Aires con los más altos casos críticos y de riesgo donde la violencia de género es cada vez más feroz. Casos alarmantes que necesitan de una decisión política con perspectiva de género que no quede en el discurso sino que se efectivice” puntualizó Hochberg., donde la secretaria de Relaciones Institucionales, Manuela Castro, manifestó que están “inaugurando la puesta en valor de la plaza que ahora lleva como nombre ´Plaza de las Mujeres y Diversidades´" y apuntó que "lo que nos convoca siempre es trabajar en cómo prevenir esas formas más extremas de violencia” y enfatizó que “por eso llevamos adelante distintos programas de prevención”.La directora de Género municipal, Noelia Otero, afirmó que “en Necochea venimos impulsando acciones hacia un presupuesto con perspectiva de Género” y señaló “entre distintas área municipales es que iniciamos un camino de encuentro y contacto con familias de mujeres que hoy ya no están”.Hubo marchas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, donde al repudio a los femicidios y al reclamo a sus esclarecimientos, se sumó el pedido de una reforma judicial con perspectiva de género y la instauración de la paridad en los cargos legislativos provinciales.En la capital fueguina, pidieron Justicia por el femicidio de Zulema Medina, la mujer de 39 años asesinada el 22 de febrero en un hecho donde el principal sospechoso es su pareja José Ceferino Lencina.La "Colectiva Feminista de Río Grande" también realizó una concentración y un acto con las consignas principales de repudio a los femicidios y el pedido de una reforma judicial con perspectiva de género."Volvemos a tomar las calles porque estamos hartas de que el patriarcado nos arranque la vida cada 28 horas y porque exigimos perspectiva de géneros en los fallos judiciales", sostuvo la agrupación y afirmó:y no hay ningún/a profesional que lleve adelante las interrupciones legales de embarazo con causales como define la ley nacional", afirmó.Organizaciones de mujeres, sociales, políticas y del colectivo LGTBQ+ marcharon esta tarde hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, contra los femicidios y la violencia machistas en sus distintas manifestaciones, en un nuevo aniversario del asesinato de la adolescente santafesina Chiara Páez que hace siete años dio lugar al primer Ni Una Menos.La proclama acordada por las organizaciones, leída durante el acto centro, planteó “basta de discriminación y violencia simbólica, mediática, obstétrica, política, física, sexual, psicológica, laboral, económica, en la casa y en la calle, en el trabajo y en la pareja”.Reclamaron por una “justicia transfeminista” y en la reforma del Poder Judicial para que las mujeres y disidencias tengan “real acceso a la justicia y fallos judiciales con perspectiva de género”.Las organizaciones también exigieron “acabar con las normas hegemónicas de belleza que nos invisibilizan y nos estereotipan”, por lo que pidieron “basta de patologizar nuestros cuerpos”.También la paridad en las instituciones políticas y espacios de trabajo libres de violencia de género formaron parte de la proclama, que planteó el cumplimiento de la capacitación de la Ley Micaela “en todos los ámbitos, sobre todo en los medios de comunicación”.La concejala rosarina del Frente de Todos (FdT), Norma López, que lidera un observatorio sobre violencia de género, puntualizó por su parte que “de los 29 femicidios que registramos en nuestra provincia (en lo que va del año), 24 pertenecen al departamento Rosario”.“Si desgranamos aún más los datos, encontramos que 20 mujeres fueron asesinadas en contexto de criminalidad y 4 en contextos íntimos”, añadió la edila, para quien “parte de la sociedad ha naturalizado que nuestras mujeres y niñas sean asesinadas en contexto de criminalidad, con poca interpelación sobre el mensaje de sectores poderosos, patriarcales, violentos y de economías delictivas, dando por cierto la temible consigna ‘algo habrán hecho’”.Agrupaciones sociales, políticas, de derechos humanos, colectivos feministas, LGTBQ+ y familiares de víctimas de femicidios marcharon este viernes: "Exhortamos a la creación de fiscalías especializadas en género, que sólo se dediquen a atender y llevar adelante las causas de violencia de género", indicaron en el documento firmado por organizaciones como SADOP Formosa, APDH, AMMAR, Abofem, NuestrAmérica, Mumalá, Barrios de Pie-Libres, ATE, LGBTIQ+, No estás sola Formosa (NES) y Pañuelos Amarillos Formosa.En el documento pidieron "la capacitación de manera transversal de la Ley Micaela, capacitación en género y derechos humanos para el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y para todos organismos del Estado y los agentes que atienden las demandas de violencia de género".Con respecto al pedido de creación de fiscalías especializadas en género, el ministro del Superior Tribunal de Justicia provincial, Ariel Coll, dijo a Télam que "hay que empezar a pensar en fiscalías de género en la provincia" y esa, remarcó, es una "decisión política".Colectivos feministas, organizaciones sociales y políticas, familiares de víctimas de femicidios y ciudadanos marcharon hoy por el centro de Corrientes en el séptimo aniversario del Ni Una Menos y destacaron que ahora hay "un empoderamiento real" de las mujeres que se animan "a decir basta y salir a la calle".Rita Verón, hermana de Eli, la primera víctima caratulada en 2015 como femicidio en Corrientes, dijo a Télam que "en estos siete años, algunas cosas cambiaron positivamente y otras no tanto y seguimos con los reclamos". "Lo positivo es que vemos un cambio en la gente, cada vez hay más mujeres, madres, hijas, amigas, ciudadanos que se suman", remarcó Verón.En este sentido, agregó que "notamos un empoderamiento real, nos animamos a decir basta, a salir a la calle, a luchar".Asimismo, señaló que "el Estado sigue ausente" y se preguntó cómo todavía no pueden encontrar a Daniel Borlicher, el autor del femicidio de Sandra Silguero, a quien le quitó la vida con más de 40 puñaladas en su casa de la Capital de Corrientes "y está prófugo desde marzo de 2015". "Es prioritario un Estado presente y una justicia comprometida, para que estas cosas no pasen", dijo Verón a Télam.El sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, imputada por realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, del norte salteño, fue el pedido común en las diferentes marchas por el Ni una Menos en Salta.Las manifestantes pertenecientes a organizaciones feministas, políticas y gremiales aseguraron que "la lucha contra la violencia machista todavía no terminó, es necesario el compromiso de toda la sociedad y de todos los poderes del estado, especialmente del Poder Judicial".Entre los pedidos de quienes protagonizaron esta manifestación se destacaron, además del sobreseimiento de la profesional del hospital de Tartagal, la implementación efectiva de la ley Micaela, y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las instituciones educativas, públicas y privadas.Las principales consignas de esta movilización fueron basta de femicidios y transfemicidios; el sobreseimiento de Miranda Ruiz; basta de abuso clerical; justicia por las víctimas de femicidios; no al ajuste del FMI; mayores recursos en defensa de las mujeres; y fin de los crímenes contra las niñas y mujeres wichis, entre otras.Sandra Acosta, de la Red de Docentes por el Derecho a Decidir, aseguró que una de las principales consignas de la marcha es "el sobreseimiento de Miranda Ruiz, que está imputada por haber cumplido con la ley de la ILE".Desde Mumalá Salta aseguraron hoy que "Nos mata el machismo, nos golpea la pobreza", a siete años del primer grito por Ni Una Menos, donde "la sociedad argentina se expresó en masivas movilizaciones contra la violencia femicida".En la marcha se pidió por “proyectos productivos para mujeres y diversidades, trabajo y tierra y techo donde vivir" con el fin de garantizar una independencia económica., reclamaron las manifestantes., dijo la coordinadora de Mumala Santiago Del Estero, Valentina Manfredi.Además, expresó que "alzan la voz por quienes hoy no están" y destacó que “en estos últimos siete años, se registraron 79 femicidios en nuestra provincia, de los cuales 21 ocurrieron en la ciudad Capital y 58 en el Interior”.De esa forma, “seguimos exigiéndole al Gobierno Nacional la declaración de emergencia nacional en violencias de género, con el objetivo de reasignar y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+”, puntualizó. “En las consignas estamos pidiendo por nuestras compañeras que ya no están”.Manifestantes feministas protagonizaron disturbios incluyendo actos de vandalismo como rotura de vidrios en la Municipalidad, comercios, iglesias de distintos credos y la Catedral de San Luis, donde incluso armaron una fogata, en una de las dos marchas que se organizaron para conmemorar la séptima edición del Ni Una Menos en la capital provincial.El colectivo Feministas Autoconvocadas realizó una marcha con varias paradas que fueron vandalizadas por un grupo de activistas que realizó pintadas, piedras que destrozaron frentes y vidrios. Los edificios más afectados fueron la Municipalidad de San Luis, la iglesia Santo Domingo, el Poder Judicial, la Iglesia Catedral, la Iglesia Universal del Reino de Dios y el sanatorio privado Rivadavia.Desde el 2015 en San Luis se produjeron 18 femicidios.Reclamaron justicia por los femicidios cometidos en la provincia y pidieron "justicia por Guadalupe", la niña sanluiseña de cuya desaparición el 14 de junio se cumplirá un año sin pistas sobre su paradero.