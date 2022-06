205 mujeres mayores de 60 años fueron víctimas de femicidios

El informe reveló que 4 de cada 10 femicidios fue llevado a cabo por la pareja o expareja de la víctima (Foto Cris Sille)

Hoy se cumplen siete años del primer #NiUnaMenos



📌Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022 hubo 1990 femicidios, 51 trans-travesticidios y 191 femicidios vinculados de varones.



El informe fue detallado por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano (@Casadelencuentr) pic.twitter.com/qT0Kuv78K5 — IP Noticias (@_IPNoticias) June 3, 2022

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Unas 205 mujeres mayores de 60 años fueron víctima de femicidio en los últimos 7 años, lo que significa un promedio de una muerte cada 12 días, según un informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro.Precisamente este viernes, en el día del Ni Una Menos, una mujer de 63 años fue asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de San Miguel, y por el crimen detuvieron a su pareja, quien convivía con la víctima e intentó suicidarse tras el hecho.La Casa del Encuentro es una de las organizaciones feministas, como Ahora que Sí Nos Ven (AQSNV), MuMaLá y el Observatorio Lucía Pérez, que realizan sus propias estadísticas sobre la cantidad de femicidios, a partir de un "monitoreo exhaustivo" de los medios de comunicación.El "Informe de Femicidios de mujeres de más de 60 años", que abarca los hechos que sucedieron desde el 3 de junio de 2015 -día de la primera marcha del "Ni Una Menos"- hasta el 27 de mayo del 2022, puntualizó que cuatro de cada diez asesinatos fue llevado a cabo por la pareja o expareja de la víctima y que el 80 por ciento (165 casos) de los crímenes tuvieron lugar en la vivienda de la mujer asesinada."Estas mujeres fueron asesinadas en nuestro país por el solo hecho de ser mujeres. En su vivienda, en la vivienda compartida y en gran medida a manos de parejas. Estas mujeres, que en su mayoría sufrieron a lo largo de sus vidas un continuum de violencias invisibles e invisibilizadas, también estuvieron atravesadas por un patriarcado que las ha llevado, inclusive, a aceptarlas convencidas de que 'los trapitos se lavan en casa'", expresaron desde el colectivo La Revolución de las Viejas.El relevamiento destaca que, en 56 episodios, la víctima falleció a causa de golpes, mientras que 49 mujeres fueron apuñaladas y 36 fueron baleadas.Teniendo en cuenta el rango etario de las mujeres asesinadas, una de cada dos víctimas tenía entre 60 y 69 años, en tanto que el 28 por ciento (58 casos) tenía entre 70 y 79 años y el 20 por ciento (42 casos) tenía entre 80 y 89 años."La violencia nunca está justificada; a ninguna edad y por ninguna causa. Una vida mejor es posible, tejamos redes, siempre se está a tiempo de salir. Pedí ayuda, no estás sola", comunicaron desde La Revolución de las Viejas.Con respecto a los femicidas, 19 habían sido denunciados por la víctima previamente, mientras que 5 tenían una medida cautelar de prevención en su contra.A su vez, 8 de los asesinos pertenecían a una fuerza de seguridad mientras que 33 de ellos se suicidaron tras cometer el hecho.Las provincias en las que fueron asesinadas más mujeres mayores de 60 años en los últimos 7 años fueron: provincia de Buenos Aires (82), Santa Fe (23), Córdoba (21) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11).Por último, La Revolución de las Viejas llamó a "seguir luchando para derribar al patriarcado"."No nos busquen pasivas, no nos van a encontrar. No nos busquen infelices, no vamos a estar. No nos busquen calladas... No nos callamos más!!!", concluyeron.