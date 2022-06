Tres miradas sobre el presente y el futuro del movimiento

Florencia Alacaraz. // Foto: Eliana Obregón.

Florencia Alcaraz: “Ni una menos permitió un feminismo de masas”

Alba Rueda: “Nuestros feminismos son la respuesta a las desigualdades”

Alba Rueda, referente del movimiento LGBTIQ. // Foto: Eliana Obregón.

Natalia Maderna: “La mirada feminista en los medios deportivos ayuda a traccionar agenda”

Natalia Maderna, periodista y locutora. // Foto: Florencia Downes.

A 7 años de la primera marcha, la periodista Florencia Alcaraz aseguró ante el avance de los sectores de derecha a nivel global, que los feminismos tienen dos tareas: “Por un lado sostener y cuidar lo que hemos conseguido, y por otro, seguir disputando sentidos”.“Si bien desde 2015 hasta acá, se logró una conciencia sobre la problemática estructural de la violencia machista, la realidad es que los índices de femicidio no cambiaron mucho”, dijo Alcaraz a Télam Radio.La codirectora de LatFem reconoció que el movimiento feminista ya contaba con “robustez” a partir de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que se realizan desde 1986.“El movimiento feminista se inscribe dentro de la historia y el linaje del movimiento de Derechos Humanos”, enfatizó Alcaraz.A partir de un nuevo punto dentro de la historia de los feminismos en Argentina, “ya ninguna persona puede hacerse la distraída con respecto a las demandas del movimiento feminista”, afirmó.La Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Cancillería, Alba Rueda, señaló ante el avance de los discursos de odio, que los feminismos “tienen el rol político de repensar las sociedades desde una perspectiva de derecho”.Rueda, destacó en diálogo con Télam Radio la figura de Diana Sacayán, quien en la marcha de 2015 asistió con un cartel que decía “Paren de matarnos” y meses después fue víctima de un travesticidio.“El abrazo en la marcha de Ni una Menos, es sin duda uno de los grandes temas que transversaliza nuestro movimiento, que es duelar públicamente los lesbicidios, los travesticidios y la violencia que vive nuestra comunidad”, expresó la referenta trans.En el contexto de ciertos avances en los discursos de odio por parte de sectores de derecha, Rueda fue contundente al afirmar que “nuestros feminismos son la respuesta a la guerra, a las desigualdades económicas, en el cuidado de la vida, y en la transformación de estas desigualdades a un mundo que representa a todes”.La relatora de fútbol Natalia Maderna reflexionó sobre cómo impactó Ni una menos en el mundo del deporte y el periodismo deportivo.En declaraciones a Télam Radio, Maderna puntualizó que “faltan decisiones políticas para que efectivamente se hable con perspectiva de género en los medios deportivos hegemónicos”.Al respecto, la periodista señaló que desde 2015 hasta hoy, “los pasos han sido más pequeños de lo que nos gustaría”.En los medios deportivos hegemónicos, la presencia femenina sigue siendo baja, los estereotipos de periodistas mujeres siguen siendo los mismos y la mirada feminista es casi nula.“Sin los feminismos en los programas deportivos, no se logra traccionar agenda”, afirmó la relatora del Campeonato YPF,Por otra parte, Maderna enfatizó que “faltan feministas para que esté la perspectiva de género en la forma de contar las noticias”.Finalmente, remarcó que los directores de los canales deportivos que aseguran no encontrar periodistas deportivas mujeres, “les falta la decisión política de querer contar al deporte con perspectiva de género”.