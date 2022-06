Instalaron 113 conos de seguridad vial en el marco del aniversario de Ni una Menos

Paola Fedrizzi, de Vialidad Nacional: "es importante dar cuenta de la magnitud que encierra esta problemática" (Foto Prensa Vialidad)

Vialidad Nacional instaló 113 conos de seguridad vial en 17 distritos ubicados a lo largo del país al cumplirse siete años de las movilizaciones por Ni Una Menos, con el fin de visibilizar los crímenes de odio por motivos de género registrados en Argentina entre enero y mayo de 2022.La acción se llevó adelante en las instalaciones de, y de lasLa, dijo que "nos pareció importante, a través de esta muestra, dar cuenta de la magnitud que encierra esta problemática" porque "son cientos y cientos de personas que hoy, lamentablemente, ya no están acá".En ese sentido, la funcionaria expresó que la actividad "forma parte del trabajo que llevamos adelante desde Vialidad Nacional, con políticas públicas muy fuertes que intentan erradicar esta realidad tan dolorosa"."Le pedimos a la Justicia que empiece a tomar estos casos desde una perspectiva de género", expresó al señalar que en forma permanente "somos testigos de casos de mujeres y personas trans asesinadas que trataron de salir de esa situación de violencia de género y no pudieron porque la Justicia no dio -ni está dando- las respuestas necesarias".Lade violencia por motivos de género y