“Sin consumo, es todo distinto”: tocar fondo y volver a vivir después de 25 años

Fernando Servettini Fotos: Osvaldo Fanton

Fernando cuenta cómo lo ayudó la música en el proceso de recuperación VER VIDEO

Tocar fondo para salir a flote

El profesor de música Pablo Ripa también es parte de la banda Capitano Rock. Fotos: Osvaldo Fanton

Vivir el presente

Integrantes del DTC Pupi y de la banda Capitano Rock. Fotos: Osvaldo Fanton

El Dispositivo Territorial Comunitario, de Fundación Pupi junto a la Sedronar, funciona en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. Fotos: Osvaldo Fanton

PREVENCIÓN, INCLUSIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO A inicios de 2019, la Fundación Pupi puso en marcha el Programa Fortalecer, en convenio con el Estado Nacional y la Sedronar, para trabajar en la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos de personas mayores de 13 años. La sede central es en el Dispositivo Territorial Comunitario (DTC), en Remedios de Escalada, pero también tienen cuatro estaciones preventivas en otros barrios del municipio de Lanús: Villa Caraza, Villa Jardín, Monte Chingolo y Villa Porá. “Tienen como objetivo que los más jóvenes cuenten con un espacio donde realizar actividades, hablar del abuso del consumo de drogas y alcohol, y pedir ayuda para ellos o su familia”, explica el director del DTC, Matías Alonso.



En cada uno de estos lugares, se propician tareas deportivas, culturales y de capacitación en oficios, focalizadas en la prevención y atención de los consumos problemáticos, con el acompañamiento de psicólogos, trabajadores sociales y un abogado. Hay grupos terapéuticos, controles de salud, dietas balanceadas, talleres, salidas y excursiones.



La Fundación Pupi trabaja hace 20 años con la comunidad a través de diferentes programas comunitarios que abarcan los diferentes momentos de la vida, desde la primera infancia. También poseen un comedor donde actualmente asisten más de 120 niños y niñas, e inauguraron hace pocos días el playón techado del Predio Polideportivo que están terminando de construir en Remedios de Escalada. Un proyecto que forma parte del Programa Mejor Barrio, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que servirá para practicar básquet, fútbol, vóley, hacer ejercicios y actividades recreativas.



“Si pienso en, cambiaría todo. No hay nada bueno. No hay nada novedoso.. La droga es eso, la cocaína es eso”. El que habla es Fernando Servettini, de 42 años. Le llevó más de la mitad de su vida darse cuenta de que. Fue hace cuatro años y “había tocado fondo”.Gracias a su familia y al acompañamiento terapéutico que encontró en el(DTC) de, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, pudo dejar atrás esa parte de su historia que solo desea recordar para saber lo que no quiere: “Saber de dónde vengo y qué es lo que tengo que hacer para no volver ahí”, asegura.Fernando tuvo el “alta” hace algunos meses,y el año pasadoen adicciones, con el propósito de ayudar a otros. “No solo gané amigos, el DTC Pupi es una gran familia, donde nos juntamos, comemos, ensayamos, hacemos deportes. Es un espacio de contención para todos los que lo necesiten”, detalla entusiasmado, durante una pausa del, en las instalaciones del lugar.El DTC es uno de los espacios que la Fundación Pupi –creada por el exjugador de futbol Javier Zanetti hace 20 años– cogestiona con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) bajo el“Trabajamos con chicos y chicas adultos jóvenes que están en situación de consumo problemático a través de talleres de oficio, culturales y deportivos”, explica Matías Alonso, director del dispositivo interdisciplinario, por el que transitan unas 300 personas. Hay psicólogos, talleristas, profesores de educación física y trabajadores sociales, entre otros especialistas. Además, cuentan con otras “estaciones preventivas” para el abordaje territorial de consumos problemáticos en diferentes lugares del municipio de Lanús.Fueron 25 años de consumo. Fernando había empezado a probar drogas a los 13 y recién a los 38 una situación límite lo hizo replantearse qué quería para su vida. “, cada día más seguido: de una vez por semana, pasé a casi todos los días”, resume Fernando cuando piensa en esos días más oscuros. “Fue sentir que cada vez el hilo era más delgado –continúa–, que el hilo de mi cordura también cada vez era más delgado”. Con una hija, dos hijos varones y, ahora, un nieto,En ese darse cuenta, en ese “clik”, tuvo mucho que ver su compañera, Verónica, que. “La mejor forma de ayudarme fue cuando me echó de casa. Me devolvió el norte. Era domingo a la tarde y estaba con mi mochilita en uno de los peores hoteles de zona sur, durmiendo. Y ahí fue donde me replanteé volver a vivir”.. “En ese momento no lo entendí, obviamente, pero hoy en día sé que me salvó la vida”, asegura.Así llegó a este centro terapéutico comunitario, acompañado por su familia. “Pesaba 20 kilos menos, estaba mal física, anímica y mentalmente”, recuerda.dejar de pensar en eso”. Para lograrlo, el consejo de sus terapeutas fue que se sume a talleres para estar ocupado: de lunes a viernes, se las pasaba haciendo “infinidad de cosas”. El segundo paso fue más de reconstrucción. “Laburé muchísimo mi interior, mis vínculos familiares, empecé a tener proyectos, empecé a estudiar, a cantar”, resume. Y en ese proceso de reconstrucción, que no fue sencillo, apareció la música.Uno de los talleres en los que participaba era de, con el profesor Pablo Ripa. Como son propuestas abiertas tanto para personas que están en tratamiento como para el resto de la comunidad, la hija de Fernando se anotó con él. En cada canción, en los ensayos, en las salidas educativas, en cada situación, pudieron ir recomponiendo su historia.El profesor se acuerda de una escena que todavía lo conmueve: “Se sentaron los dos juntos y de golpe estaban cantando una canción. La música te involucra o te vincula por otro lugar que está más allá de una palabra. Realmente es algo energético”, cuenta Ripa, quien explica que las clases están pensadas no solo para aprender a tocar un instrumento, sino con una orientación más terapéutica. “Hacemos mucho trabajo grupal, de respiración, de vinculación”, detalla. Todos los talleres y terapias apuntan a quey replantearse sus de proyectos de vida.Después de los meses de confinamiento por la pandemia, al volver a la presencialidad, las ganas y el entusiasmo hicieron que una idea que venía rondando cobrara vida: varios de la la que bautizaron Capitano Rock, en homenaje a Javier Zanetti, el excapitán de la Selección Nacional de Fútbol, a quien apodaron así en el club italiano Inter de Milán.La banda tocó oficialmente por primera vez en la fiesta por los, a fines del 2021, donde el propio Zanetti les entregó una cinta de capitán. “Para mí fue un honor porque siempre desde chico fue ídolo mío, Javier. Así que bueno, ahí estamos. Vamos con la banda, a ver dónde nos llevan el viento y nuevas experiencias, y vamos para adelante con todo”, relata Fernando, con emoción.También compartieron experiencias musicales en el PupiPalooza, una idea del profesor Ripa que reunió a los talleres de música de todos los espacios de la Fundación. “Tuvimos dos escenarios –cuenta el docente–, una pantalla gigante, un circuito de video cerrados. Para ellos fue una experiencia increíble”.Fernando se recibió de operador social y terapeuta en adicciones, y hoy trabaja acompañando a jóvenes desde la vereda de enfrente. “Siempre mirando al camino recorrido por el espejo retrovisor”, asegura.Además, pudo reforzar el vínculo con su familia. “que había perdido”. Vive con su pareja y su hija, tiene una filosofía totalmente distinta, no toma alcohol ni fuma. “Se los debo a los terapeutas y a los profesores de todos los talleres”, afirma.Quiere contar su historia porque. “Hay que poner de uno, nadie te regala nada. Pero siempre digo que el premio al final vale cada segundo, cada segundo vale todo el esfuerzo que hicimos. Y digo hicimos porque”, remarca.“No consumir más no solo me cambió lo físico, sino cómo veo los días, cómo los disfruto. Sin consumo, es todo distinto”, concluye Fernando y, que la pidan, que va a haber mucha gente con ganas de acompañarlos.