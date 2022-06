Reforma judicial feminista y aplicación de IVE en todo el país, los reclamos de NiUnaMenos

Los colectivos feministas reclaman también "derecho a la vivienda como algo sustancial para nuestras autonomías".

Tehuel, de 22 años, fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo de 2021 / Foto: Archivo.

Colectivos feministas acordaron en un documento reivindicaciones que van desde una reforma que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y castigue el asesinato de mujeres, y pidieron la aplicación en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en la jornada en que se realizan marchas por Ni Una Menos en todo el país."A 7 años de nuestra primera movilización, volvemos a confluir en esta jornada de lucha contra los fundamentalismos reaccionarios, misóginos y racistas para decir #NiUnaMenos #ElEstadoEsResponsable ", comienza el documento con las firmas de varios colectivos militantes y feministas.Entre el centenar de organizaciones y personas que firman el documento figuran Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Ni Una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis.El texto tiene 41 puntos de reinvidicaciones, entre las que destaca en primer lugary se reclama "unaque garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries".Como segundo punto, se exige "el cumplimiento de lasancionado en 2015 con perspectiva de género" y se recalca que "los procesos legales no deben revictimizarnos".En esa línea, se reclama por "un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual" al tiempo que se exige terminar con la aplicación "del(SAP) y de la persecución a las madres protectoras"."Justicia poren La Rioja. Defendamos infancias libres de abusos. Basta de complicidad del Poder Judicial. Libertad para su madre", figura en otro punto del documento, que también exige el "esclarecimiento inmediato del asesinato mafioso, misógino y patriarcal deen Misiones, creadora de la red de taxis".A su vez, se demanda que se garantice "la aplicación de laen todo el país. ¡Niñas, no madres!" al tiempo que se pide la "efectivización de la¡YA! Por una ESI con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista".El documento también sostiene el reclamo de, en referencia a Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo."Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario", es otra de las reivindicaciones.Los colectivos feministas reclaman también "como algo sustancial para nuestras autonomías", "salario básico universal que garantic e dignidad y derechos laborales para las trabajadorascomunitarias", "la sanción de la ley integral de cuidados" que tramita en el Congreso y declarar la emergencia nacional en violencia por motivos de género.