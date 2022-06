El Incucai condenó la propuesta de Milei y destacó que el comercio de órganos "esta prohibido por ley"

El diputado Javier Milei planteó la posibilidad de instalar un mercado de venta de órganos. foto Raul Ferrari

presidente del Incucai, Carlos Soratti: "El sistema de donación de órganos funciona con una alta confianza de la sociedad"

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) condenó las declaraciones del diputado Javier Milei sobre la posibilidad de instalar un mercado de venta de órganos al asegurar que "está expresamente prohibida por la legislación" y que la donación se basa "en una decisión solidaria, por lo que no puede existir ninguna contraprestación a cambio".El organismo nacional salió al cruce del diputado de La Libertad Avanza quien en declaraciones radio Mitre consideró que la venta de órganos se trata de un "mercado más".destacó el Incucai y precisó que la donación "se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, por lo que no puede existir ninguna contraprestación económica a cambio".Además, indicó que la posibilidad de lao a una parte del cuerpoDe concretarse la propuesta de Milei "se vulneraría el principio de justicia como equidad, y consagraría las condiciones de inequidad ya queagregó."El ejercicio de la autonomía se sustenta en la libertad para la toma de decisiones. En este sentido queda claro que, sostuvo.Consultado por Radio Mitre sobre si estaba a favor de la venta de órganos,respondió: "Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado.El dirigente libertario planteó entonces que "solo estápara losen caso de parientes consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuges, o personas que mantengan una unión convivencial", destacó el IncucaiPor lo que, "de esta forma, sepor la donación de órganos", agregó.El Incucai detalló también que las políticas sanitarias, a través del sistema de donación y trasplante, "garantizan la equidad en el acceso al trasplante para toda persona que lo necesite, independientemente de su condición social o económica", concluyó el Incucai.El organismo condenó fuertemente la propuesta de Milei ya que "basadas en la supuesta defensa de la autonomía no vislumbran las potenciales y peligrosas consecuencias para la ciudadanía".Más temprano,, señaló que "el sistema de donación de órganos esta funcionando con una alta confianza de la sociedad, una actitud altamente solidaria de la ciudadanía en general, con un andamiaje normativo que permite que estos sistemas crezcan".Para Soratti, ""No es solamente una cirugía, es todo lo que sigue después, que se procura que haya sobrevida y eso se asegura cuando los criterios que se asignan para un trasplante están sustentados en evidencia científica y regidos por la equidad en el acceso", explicó el titular del Incucai en declaraciones al canal C5N.Al respecto, alertó: "Si no, nadie que no tuviera mucho dinero accedería a un trasplante, por eso estos debates son destructivos de los propios sistemas".