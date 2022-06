Gómez Alcorta: "Pasamos de solo refugios a brindar asistencia integral" a víctimas de violencia

Foto: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

"El abordaje integral de las situaciones de violencia por razones de género, para acompañar a las personas en la construcción de un proyecto de vida independiente, dejando de lado el viejo paradigma de solo construir refugios, es uno de los balances positivos de esta etapa"

"Actualmente, al 23 de mayo de 2022, y habiéndose prorrogado el Presupuesto 2021 para el actual ejercicio, el Ministerio cuenta con $17.600.000.000, de los cuales se ha ejecutado el 73,32%"

Las respuestas políticas a las personas en situación de violencia son integrales, con apoyo psicosocial y económico estatal, por eso el programa nacional Acompañar que otorga un sueldo básico ante situaciones extremas violentas, representa el 91% del presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dijo, que afirmó que "la gente no nos pide refugios, nos pide que avancemos en este cambio de paradigma que modificó el modo en que el Estado previene y acompaña las violencias".La ministra se reunió este jueves con periodistas, en el día previo del aniversario de la marcha Ni Una Menos,, que cierra la primera etapa a principios de julio próximo, mes en que se presentará la segunda edición."El abordaje integral de las situaciones de violencia por razones de género, para acompañar a las personas en la construcción de un proyecto de vida independiente, dejando de lado el viejo paradigma de solo construir refugios, es uno de los balances positivos de esta etapa. Lo hicimos con un Ministerio en construcción y en medio de la pandemia", resaltó la funcionaria. Lo hicimos con un Ministerio en construcción y en medio de la pandemia", resaltó la funcionaria.En ese sentido, dDar solución urgente a las personas en situación de violencia extrema a través del programa Acompañar, que brinda un salario mínimo ($45.550 desde junio), por seis meses ante situaciones de violencia extrema y que no requiere de denuncia policial, se convirtió en la acción de más impacto del organismo.Precisamente, uno de los reclamos de la marcha Ni Una Menos de mañana es que esta asistencia se extienda más allá de un semestre., dijo la ministra.De acuerdo a los datos oficiales presentados hoy, desde su puesta en marcha en septiembre de 2020 y hasta febrero 2022, el programa Acompañar asistió a más de 165.000 mujeres y LGBTI+, y de esas personas, el 82 por ciento tenía al menos una hija o hijo.Gómez Alcorta destacó que este programa "impactó en los municipios -adonde deben recurrir las personas que quieren acceder a la asistencia-, donde se están fortaleciendo o creando áreas de Género. Las áreas locales son las llaves que abren las posibilidades de intervención temprana y adecuada".Al Acompañar se suma el programa Producir, mediante el cual se financian 160 organizaciones sociales del país.La ministra también habló de el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Géneros que "por primera vez, construirá un sistema de información amplio, con fuentes variadas y de acceso a todos los organismos que lo integran".Ese dispositivo en construcción permitiría saber cual es el recorrido que hacen a nivel de organismo estatales -ejecutivos, judiciales- las mujeres y LGBTIQ+ que pasaron o pasan por situaciones de violencia."Este Sistema es esencial porque el Estado no puede actuar en la neblina", aseveró la ministra.Señaló además que "la gente ya no pide refugios, pide integralidad, y nosotras trabajamos para sacar a los agresores de las casas"."Habrá refugios, hogares, casas de medio camino cuando haga falta, y de hecho apoyamos a 37 organizaciones que tienen estos espacios, pero pensamos también la integralidad cuando impulsamos los Centros Territoriales, pensados como espacios de capacitación, encuentro, producción, actividades comunitarias", explicó Gómez Alcorta.Sobre el presupuesto asignado al Ministerio, en el documento oficial de balance del Plan se detalló que se ha incrementado 33 veces en términos reales en el transcurso de dos años, ya que pasó de $ 272.742.641 -monto asignado al ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en el 2019- a $17.582.800.000 para el 2021, presupuesto que tuvo una ejecución del 96,73%."Actualmente, al 23 de mayo de 2022, y habiéndose prorrogado el Presupuesto 2021 para el actual ejercicio, el Ministerio cuenta con $17.600.000.000, de los cuales se ha ejecutado el 73,32%", informó la titular de la Cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.De la reunión con las periodistas también participaron Lara Gonzalez Carvajal, jefa de Gabinete; Josefina Kelly Neila, secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género; Laurana Malacalza, subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género; Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género y Carolina Atencio, directora general de Prensa y Comunicación.En relación al nuevo Plan Nacional, las funcionarias adelantaron que "se profundizará" el abordaje integral de la violencia de género, las políticas de reparación para familiares, amistades y comunidades afectadas por los crímenes de femicidas, y que tendrá líneas especificas de trabajo con otros ministerios en relación al acceso al empleo y vivienda para sobrevivientes."Además de la articulación del Estado, tanto nacional, provinciales, como comunales, trabajamos con las organizaciones comunitarias, que llegan adonde muchas veces no llega el Estado, con prácticas efectivas. Estamos mucho en territorio y en cada lugar nos reunimos con estas organizaciones. Así estamos gestionando y construyendo el nuevo Plan", resumió la ministra.