La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires,, destacó que la puesta en marcha de 15 programas para erradicar la violencia de género ocasionaron una baja en la cantidad de femicidios registrados en territorio bonaerense en el 2021 y consideró queen el primer Ni Una Menos había una cantidad de rDe losoriginal, en laPor ejemplo, se pedía un registro oficial de femicidios algo que ya está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires lo maneja la Procuración General de la Corte bonaerense", dijo a Télam la ministra.Afirmó que en ese momento "se pedía que exista, con presupuestos y recursos acordes, y en ese sentido, la, tanto a nivel nacional como provincial, han promovido cambios significativos en la cantidad de programas, personal especializado y recursos presupuestarios".Detalló que en su gestión se "rediseñado"(SIPP) en contra de la violencia de género que "hoy tiene más de, que era el punto neurálgico de la demanda original del Ni Una Menos. Y el presupuesto en violencia se ha incrementado más de un 400 por ciento"."Hemos fortalecido una línea de trabajo con (el área dequeen provincia de Buenos Aires. Sons que trabajan descentralizadamente, coordinando con fiscalía, policía, familiares, con todos los que deben intervenir donde hay situaciones de riesgo", precisó.Díaz contó que "que "antes atendía solo un 20 por ciento de llamadas por violencia de género y hoy son más del 70 por ciento".Y resaltó que se fortalecieron equipos delLa ministra sostuvo que "durante mucho tiempo el foco estuvo puesto fundamentalmente en la víctima, pero nos quedábamos a medio camino sino. Es por esto que creció mucho lo que se hace con los agresores."."Y estamos trabajando conAdemás eltiene, tanto en es como engrupos de varones donde las personas detenidas por delitos de violencia de género pueden ir y en los que se están generando transformaciones. Nunca se había abordado un tratamiento diferencial para los varones que cometieron el delito de la violencia de género y hoy eso se está trabajando", valoró Díaz.que no sólo son una amenaza para las mujeres, sino para ellos mismos, con un ejercicio dominante de la masculinidad que ocasiona, por ejemplo, las violencias en sectores del deporte como el rugby", agregó.La ministra explicó queque se presentó esta semana, mostró que "con respecto al 2020. Y lo atribuye al descenso de casos en la provincia de Buenos Aires, reconociendo que esa caída se debe al trabajo realizado en provincia con el monitoreo de tobilleras y con al área de Casos Críticos".Precisó que "hHayque son ámbitos que articulan para ver qué hacen".Díaz habló también que "´ que es una herramienta central que"A eso debemos sumar que han crecido y se han fortalecido las políticas de atención y prevención de las violencias pero también para construir autonomía económica de las mujeres, en líneas de acceso al trabajo, fortaleciendo las líneas preventivas en trabajo articulado con Educación para la implementación de la Educación Sexual Integral y la otra gran herramienta es la Ley Micaela bonaerense, con la formación en género de todos los trabajadores públicos", apuntó.En el marco de esas políticas para prevenir las violencias, el Ministerio de las Mujeres puso en marcha, endonde a través deque ponen foco en lade vínculos entre jóvenes quecon ideas de amor romántico que ven a lay no como forma de crecimiento"."Vamos a seguir haciendo crecer estos programas para llegar a todos los territorios y seguiremos avanzando fuertemente para que el. Hay sectores del trabajo muy masculinizados, como la industria y la construcción, y en ese sentido estamos abordando líneas de trabajo que incorporen a las mujeres", sostuvo la ministra.Díaz remarcó que "hay que mover el amperímetro de lasLa ministra recordó en ese sentido la puesta en marcha de unacon el objetivo que no recaiga todo el tiempo laen la mujer, lo cual, aseguró "es un factor que sigue reproduciendo desigualdad de género y modificarlo es construir mas igualdad".Afirmó quey en ese sentido reclamó que "se avance con una nueva moratoria previsional ya que en julio próximo vence (la actual) y producto de la reforma previsional de Macri, se verán afectadas unas 500 mil mujeres que no podrán jubilarse", afirmó y recordó que hay un proyecto en el Senado nacional que prorroga esa moratoria y confía pueda aprobarse antes de julio próximo.