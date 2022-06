YPF en la historia de una mujer: familia, legado y lucha

Estela Moreno dialogó con Télam sobre una vida ligada a YPF. Foto: Martín Levicoy

Más que tres letras: YPF una bandera de la soberanía argentina. Foto: Martín Levicoy

"Siempre pensamos en una YPF mosconiana, donde el petróleo fuera un principio de soberanía, algo que en Comodoro Rivadavia se arraigó mucho" Estela Moreno, ex ypefiana a Télam"

El rol de la mujer "Mi madre era quien lidiaba con nosotros cuatro y era la más recta. Porque mi padre se iba 15 días a Tierra del Fuego o a Río Gallegos, donde trabajaba para YPF y cuando retornaba a casa era una ceremonia inolvidable", reconoció.

Moreno recordó que en sus tiempos como trabajadora activa y desde lo que vivenció trabajando 15 años en la empresa nunca vio situaciones de violencia o de acoso. Sin embargo, recalcó que había ámbitos como el de la directiva o el sindicalismo "donde no estaba bien vista la actividad de las mujeres, sino que había que estar dentro de la casa".







"Hasta que pudimos liberarnos, pero yo nunca me sentí atada", agregó.

Esa liberación para Moreno y cientas de mujeres que pusieron el cuerpo cuando el peor momento de YPF llegó con la previa de lo que fue la privatización y le pusieron el cuerpo.

"Fue doloroso y yo en ese entonces pertenecía a un movimiento sindical, presente en las diferentes asambleas y más en el quiebre donde se privatizó por lo que nosotros tanto peleamos. Hicimos una marcha desde el Area Central de YPF hasta el centro de Comodoro Rivadavia, algo histórico y llamativo", rememoró Moreno.

Sin embargo, esta ex empleada ponderó un momento quiebre de la mujer en relación a YPF. "Cuando fue la privatización las mujeres se convirtieron en cabezas de familias", afirmó.

"Se ofrecían los planes de retiro y a los empleados les pagaban muy buen dinero, lo que hizo que en poco tiempo se desgrane la familia por los hombres viajaban al norte a poner un quiosco o tener un remis. Lo que pasó con ese grupo familiar fue que se desintegraron", indicó.





"Muchas mujeres quedaron al frente de sus hijos y desde lo profesional se puede verificar con dichas mamás, porque el hombre rápidamente se quebró y ellas tuvieron tiene más fuerza, de mirar a los hijos sufriendo y lucharon por ellos, este no es un mensaje negativo sino que fue una realidad", agregó.



