Ponen en venta los pasajes de trenes de larga distancia para las vacaciones de invierno

Los pasajes para los trenes de larga distancia que unen las terminales de Retiro con Junín y Rufino; Plaza Constitución con Mar del Plata y Bahía Blanca; General Guido con Divisadero de Pinamar y Once con Bragado se pusieron a la venta este jueves para viajes entre el 1 y 31 de julio, que incluye el periodo de vacaciones de invierno, informó la empresa Trenes Argentinos.Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos en las terminales de Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, mientras que los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con discapacidad, que posean el certificado, viajarán sin cargo adquiriendo su ticket a través de la página oficial de la empresa.Trenes Argentinos anticipó que la semana próxima estarán disponibles los pasajes a los destinos restantes que opera la empresa ferroviaria, y que conectan Retiro con las terminales de Córdoba, Tucumán y Rosario.Actualmente la compañía presta un servicio diario entre Buenos Aires y Junín partiendo desde Retiro a las 18.00 y de Junín de domingo a viernes a las 0:50 y los sábados a las 2.00.Además,Entre Buenos Aires y Mar del Plata circulan dos servicios diarios: desde Constitución sale a las 6.22 (con parada en Dolores y Gral Guido) y 9.35 (parando en todas las intermedias) y a las 11:06 (parando en todas) y 14:12 (con paradas en General Guido y Dolores) desde la ciudad balnearia.Asimismo, funcionará un refuerzo directo con salida los viernes a las 17.10 y retorno desde Mar del Plata los lunes a la 1.22, con pasajes a Mar del Plata a 660 pesos en primera y 795 en pullman.El servicio entre General Guido y Divisadero (Pinamar) es diario, partiendo de General Guido a las 10.20 y de Divisadero de Pinamar a las 13:05.Sobre estos últimos tramos,Asimismo, el tren que une Buenos Aires con Bahía Blanca tiene dos frecuencias semanales que parten los martes y viernes de la ciudad de Buenos Aires a las 13.06 y desde Bahía Blanca Sud los miércoles y domingos a las 21:52.Desde Buenos Aires a Bragado hay dos servicios semanales, que parten desde Once los lunes y viernes a las 18.35 y de Bragado los lunes a las 2.30 y los miércoles a las 5.20, con un costo de los boletos de 155 pesos en primera y 186 pesos en pullman.Para quienes no adquieran los pasajes en forma presencial, la opción online se realiza a través de la página www.webventas.sofse.gob.ar.