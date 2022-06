“No hay que esconder la depresión como si fuese una debilidad”

Gabriel Casas es periodista deportivo, escritor y docente

Junto a Ángel Cappa, quien escribió uno de los prólogos de sus libros.

Casas en la presentación de su libro en la Feria de Editores Independientes.

Los veranos de payasadas en Mar del Plata Cuenta Casas en su libro que su papá Juan Carlos, quien falleció el año pasado, fue secretario personal de Alberto Olmedo durante muchos años. Por eso él y sus hermanos veían al cómico casi como un tío. Por eso se emocionó cuando en la última entrega de los Premios Martín Fierro, Juan Carlos Casas fue uno de los artistas mencionados en el "In Memoriam".



También recuerda que durante su adolescencia solía acompañar a su papá que trabajaba en Mar del Plata como payaso. "Mis hermanos ya eran más grandes y no iban, pero yo seguí yendo muchos años. Hacíamos un número en el que él era mamarracho y yo era Mamarrachito", recuerda con nostalgia.

La ilusión por el nuevo DT de San Lorenzo y una anécdota Como buen hincha de San Lorenzo, Casas celebró la llegada de Rubén Insúa, el nuevo D.T, para el club en crisis. “Bienvenido a tu club. Al que amaste y amás. Al que nunca traicionaste. Al que no le festejaste un gol con la camiseta de Independiente o de Estudiantes de La Plata”, posteó en sus redes.



Y luego rescató una anécdota que vivió con el “Gallego” que se sentará en el banco de suplentes azulgrana. “Lo conocí a Rubén en Mar del Plata en Palladium, en el verano de 1988. Hablamos mucho en el boliche. Le conté sobre mi idolatría futbolística hacia él y la Chancha Rinaldi. Me contó que le había pedido mucha plata a Estudiantes para renovar porque quería volver a San Lorenzo.

Una noche estábamos hablando en Palladium y había una chica atrás nuestro con un yeso en la pierna. Le dije a Insúa que le hable porque estaba esperándolo. Me preguntó: "Te parece?". Entonces lo desafié: "Hablale, haceme caso".



Fue y la sacó a bailar. Ella aceptó con el yeso y en la pista no lo podían creer.



Nos reencontramos antes de terminar el verano y él estaba con ella. Años después me enteré que ya era su esposa y ahora también la madre de sus hijos.



Hace muchos años que no lo veo. Ahora lo voy a aplaudir desde la tribuna y no voy a intentar contactarlo. Ya hice el contacto más importante de su vida, en mi opinión.



Los relatos que integran los dos volúmenes de “El campeón de la depresión” de Gabriel Casas conjugan la crudeza de lo autobiográfico y la belleza que solo la literatura puede conferirles al dolor y a la melancolía.Los cuentos que editó Eloísa Cartoneray la ayuda que“Uno tiende a pensar que hay algo de autobiográfico en la narración. Pero al mismo tiempo, cuando se avanza, y tal vez para mantener la paz interior, se opta por creer que mucho forma parte de un relato ficcional”, reflexiona Mariano Hamilton en el prólogo.“Cuando dejás que la mente te labure constantemente, es una locomotora que no para nunca”, confiesa el protagonista. “Igual, uno cuando cree que toca fondo, también se escuda en la comodidad y se enamora de su estado”, admite poco después. “Mi miedo a salir al sol superaba todo”, insiste. Y estas situaciones y emociones se espejan con otras tantas que el mismo Casas reflejó en sus redes sociales, con lo cual las distancias se acortan y los relatos se convierten en un espacio donde encuentran un espacio su lucha contra la depresión, pero también sus recuerdos de infancia en el barrio de Boedo, el amor por sus padres y por sus hermanos, su pasión por San Lorenzo de Almagro.Sobre la literatura como lugar de salvación, el fútbol, el barrio y la familia y su elección de editar en una cooperativa de trabajo que les compra a los recicladores urbanos el material con que realiza sus libros con procedimientos artesanales habló Casas, que es periodista y docente, con Télam.-Gabriel Casas: Sí, son cosas que me sucedieron y me parecía bueno plasmarlas en un libro. Cierto que también está en mis redes sociales. Allí compartí pormenorizadamente las etapas que fui atravesando. Desde el título mismo, que es una metáfora que me dijo un especialista, que yo era el campeón de la depresión. Nunca me había deprimido hasta los 40 años, pero me pasó. Y hay que buscar por qué sucede. Necesitás ayuda, necesitás terapia.-No. Porque el libro es más literario que de consejos de autoayuda. De hecho es un libro que está atravesado por la depresión, pero tiene otros muchos como el barrio, la familia y el fútbol.Tuve que tomar una decisión y elegí convertir mis experiencias en literatura.-Claro. En ese me centró en mi relación con el barrio. Yo me fui de Boedo a los 12 años y volví hace poco, pero sigo sintiéndolo mi lugar.-Si. Ella murió cuando yo tenía 17 años y fue muy duro, pero nunca hice el duelo. Me di cuenta a los 40 cuando falleció mi suegra Entonces yo la acompañé a mi esposa y me hice cargo de algunas cosas y a los pocos dpias no me podía levantar de la cama y ahí empezamos a investigar y surgió esto.- Sí. Mis hermanos me llevaban al psicólogo . También me insistían para que fuese a actividades en el colegio de los chicos. Mi esposa Laura me apoyo en todo momento. Yo no quería ni siquiera hacer terapia y ella me llevó y también al psiquiatra. Uno piensa que le alcanza con charlar con los amigos, pero ellos no van a ir a fondo. Así que necesitás alguien de afuera. De ahí surgió el título del libro porque después de contarle cómo me sentía él me dijo que yo era el campeón de la depresión.-Él tenía razón. En ese momento yo tenía ataques de pánico y estaba medicado. Recuerdo cuando el equipo peleaba el descenso. Jugó un partido con Tigre y estaba perdiendo. Mi mujer se había ido con mis hijos a una kermesse del colegio y yo estaba solo en casa. Estaba sufriendo así que llamé a mi psiquiatra y él me dijo que no podía verlo en esas condiciones.-No. Cuando San Lorenzo ganaba y andaba bien no pude ir a ningún partido. Los vi por televisión. Incluso cuando salió campeón y terminó el partido, vi un poquito los festejos, tomé la medicación y me fui a dormir. Fue increíble porque fue un momento histórico para el club. Al día siguiente tenía un montón de mensajes de gente que se pensaba que había estado en la cancha o en los festejos. No sabían porque yo lo ocultaba todo. Uno pone una caparazón y se enamora de la depresión.-Me escribió mucha gente contando que se sentía identificada con mi historia. También me escribieron familiares de personas con depresión, que me identificaban con su familiar y los había ayudado a entenderlo. Es difícil cuando vivías con alguien con depresión en la misma casa. Por eso valoro tanto lo que hizo mi mujer. Ella llegó a analizarse para entenderme mejor y ver cómo ayudarme.-Sí. Quise que estuviesen presentes. Ellos eran chicos pero vivieron todo el proceso de mi enfermedad. También hicieron terapia para que pudiesen expresar lo que sentían. Tratamos de acompañarlos lo más posible. Pero la depresión es un pájaro carpintero que te taladra la cabeza. Yo quería hacer otras cosas pero todo el tiempo estaba pensando en cómo me sentía.Te anula todo lo demás. Me quedaba en la cama y no iba a buscar a los chicos al colegio, le pedía a una madre de un compañero que los trajese. O iba y me quedaba apartado, pensando que todo el mundo sabía cómo me sentía.-Yo estoy diagnosticado como bipolar y tomo medicación. Por suerte no atravieso ninguna etapa depresiva y estoy mejor pero en el hospital de día también escribía. Lo mío es la gráfica y yo necesito escribir. La escritura es la única forma que tengo de creer que puedo salir, que puedo hacer cosas. Necesito escribir.-La felicidad no existe. Son sólo momentos. Tampoco creo que se puedan medir las cosas en términos de éxito o fracaso. El éxito y el fracaso son dos impostores.- Sí, Mariano es muy amigo de mi familia. Él le puso el punto de vista del fútbol. Por otro lado, Ángel Cappa, con quien trabajé en varios proyectos periodísticos habla de fútbol, pero también de muchas otras cosas como el barrio. Con él hablamos de todos los temas no solo de fútbol, de política, de familia.-Sí. Les mandé un cuento sobre el Mundial 78 que era mitad realidad mitad ficción. Yo tenía ocho años cuando se jugó y estaba fascinado con que ganase Holanda, la Naranja Mecánica. Creo que ese equipo revolucionó el fútbol pero también revolucionó la literatura porque hubo que ponerse a escribir sobre ellos. En la editorial les gustó y me pidieron más material.Es una cooperativa que la lucha cada día. Los autores cedemos los derechos, y los acompañamos en las presentaciones y la difusión de los textos. Por eso los libros tienen un valor tan bajo, al alcance de cualquier bolsillo. Probablemente saque más cuentos con ellos. Yo soy un autor cartonero.-Si. Me sirvió contar mi historia. Entender que podía hacer esto. Hay gente que no quiere demostrar su estado de ánimo. Que cree que a la depresión hay que esconderla como si fuese una debilidad. No es así. Yo no estoy de acuerdo, y a otros les puede servir mi experiencia.