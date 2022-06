Los peritos declararon en el juicio por muerte de Leticia Allo, atropellada en 2016

La joven tenía 29 años y murió tras ser atropellada en Palermo.

Los peritos que intervinieron tras el siniestro que derivó en la muerte dedeclaraban este miércoles, en el marco de la, hijo de un conocido pastor de la iglesia evangélica, quien en 2016 y cony huyó en el barrio porteño de Palermo.El debate, conducido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 27 de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollaba esta mañana en la sede judicial ubicada en la calle Paraguay 1536, en la zona de Retiro.En la audiencia está previsto que declaren los peritos del caso, en tanto este viernes será el turno de los alegatos y, en la misma jornada, se dará a conocer el veredicto, según consignaron fuentes judiciales.“Prein no habló; como siempre. Dijo que esperará el final y, por ahora, desde su defensa siguen haciendo los mismos planteos mentirosos que hicieron desde el principio”, señaló a Télam Mónica Pueblas, mamá de Allo, quien murió como consecuencia del siniestro, a los 29 años, luego de pelear 45 días por su vida.Apoyada por Madres del Dolor, Pueblas con el resto de la familia y amigos de Leticia tuvieron que esperar seis años para llegar a la instancia del juicio oral, en el marco de una lucha que buscaron mantener visible a través de una página de Facebook y del respaldo de más de 47.000 personas que sumaron su firma a una petición en reclamo de justicia.En la jornada inicial del debate, el lunes último,Ese día, Leiticia regresaba de bailar con un grupo de amigos y Prein, que circulaba por la avenida Córdoba a bordo de un Fiat Punto, con 1,1 gramos de alcohol en sangre, atropelló a la joven contadora de 29 años y huyó a toda velocidad.Sin embargo, tras una persecución policial, fue detenido a unas cuadras del lugar y, luego de unas horas, fue liberado.“Lo que quiero es que un juez lo escuche a Iván Prein, que nos escuche a nosotros, que vea todas las pruebas y que, en base a eso, decida cuál es la pena que tiene que tener; no tenemos duda de que va a tener una pena”, había dicho Pueblas el domingo último, al cumplirse seis años del hecho.Según contó Pueblas, Prein no solo huyó a toda velocidad, sino que, además, “no se presentó a ninguna de las instancias en la que estuvo citado” por la justicia e, incluso, en una oportunidad, ella misma fue a verlo para pedirle la verdad, pero él le respondió que “no tenía nada” para decirle.contó su madre a Télam.El viernes pasado, la Justicia de Córdoba dictó una pena ejemplar al condenar a nueve años de prisión a un automovilista que, cuando manejaba en mayo de 2021 alcoholizado y con drogas en su sangre, provocó un choque que mató a dos personas y dejó a otra con graves secuelas.En ese caso, se aplicó por primera vez en esa provincia la figura del “en accidentes viales con resultados mortales.Sin embargo,No obstante, existen actualmente dos proyectos de ley impulsados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que son analizados en el Congreso: uno de ellos (el de la Ley Tahiel) prevé la creación de la figura del “homicidio vial” para equipararlo con el homicidio simple, con una pena de 8 a 25 años de prisión, en tanto el otro promueve la implementación de Alcohol Cero al volante en todo el país.