Los Halcones fueron distinguidos en la Legislatura porteña

Los Halcones, subcampeones del mundial Futsal Down, fueron distinguidos en la Legislatura porteña

La selección argentina de futsal para personas con Síndrome de Down, que obtuvo el segundo lugar en el Mundial celebrado el mes pasado en Lima, Perú, recibió un reconocimiento en la Legislatura porteña, y su coordinador técnico, Gustavo Caik, agradeció "este mimo al corazón que nos ayuda a renovar el esfuerzo, poner nuevos objetivos y saber que se puede"."Después de la difícil trayectoria para llegar a la copa, esperamos que este sea el puntapié inicial para que el camino sea más fácil", agregó.En diálogo con Télam,, el equipo no contaba con el dinero necesario para comprar los pasajes para viajar a Lima, y que el problemaEl entrenador de la selección,Gastón Torche, capitán de la selección, expresó estar "contento y emocionado" por recibir la distinción, y sobre su rol en equipo, comentó que "lo más importante es apoyar y guiar a los compañeros".La ceremonia fue celebrada en el Salón Dorado de la Legislatura, donde había diputados de los dos bloques mayoritarios: Vamos Juntos (VJ) y Frente de Todos (FdT), ya que"Nos hacen sentir sumamente orgullosos y nos enseñaron, con el trabajo que hicieron para traer la copa, que debemos ajustar algunas cosas y trabajar para una ciudad que sea realmente inclusiva, una ciudad para todos y todas", dijo Montenegro.Romero, a su turno, agradeció "no solo por la copa, sino también por la enseñanza sobre valores como el esfuerzo", y destacó el lema del equipo: "Nunca perdemos, ganamos o aprendemos"., tal como lo hicieron en la edición anterior, celebrada en 2019 en Brasil, país contra el que perdieron la final en ambas ocasiones.En Lima, Perú,Del acto participó, también, el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, quien afirmó que quieren "lograr la igualdad de oportunidades, y a partir de allí cada uno podrá brillar con su talento".Luego, afirmó que, por un lado, es necesario una "transformación en la estructura del Estado para garantizar los plenos derechos" y, por otro, una "transformación social de la mirada sobre las personas con discapacidad".Luego, dirigiéndose a los futbolistas, añadió que "cada logro de ustedes es un empujón más en esa transformación".En lo formal, el reconocimiento consistió en la entrega de una bandeja protocolar que decía: "La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su reconocimiento y homenaje a Los Halcones, Selección argentina de Futsal con Síndrome de Down, por el sub campeonato obtenido en la Copa Mundial de Futsal del corriente año".Además, cada integrante del equipo recibió un diploma.