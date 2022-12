Los patentamientos de vehículos aumentaron 53% en mayo respecto de 2021

Del total de ventas se destaca la participación de los modelos de fabricación nacional.

El número de vehículos patentados durante mayo ascendió a 35.092 unidades, lo que representó un incremento del 53% respecto de igual mes de 2021 y del 9,9% con relación a abril cuando se habían patentado 31.923 unidades, informó este martes la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).La entidad explicó que de esta forma,esto es un 1% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 172.497 vehículos.Como viene ocurriendo de manera creciente desde 2020, del total de ventasy en mayo la tendencia se repitió con vehículos locales en los cinco mas elegidos.que volvió a ser el vehículoseguido por la pick up Toyota Hilux (1.952), el Chevrolet Cruze (1.904), la también pick up Volkswagen Amarok (1.802) y el Peugeot 208 (1.757).El presidente de Acara, Ricardo Salomé señaló que "el esfuerzo que sigue haciendo el sector para mantener este nivel de patentamientos es enorme, puede parecer bajo pero es muy meritorio que se haya podido alcanzar las 35.092 unidades en mayo con la escasez de unidades existente"."Hace pocos días leíamos que las propias fábricas están prestando sus dólares a las autopartistas para no afectar la producción, nosotros hablamos todos los días con el gremio para poder mantener las estructuras de nuestros concesionarios, que están equipados para trabajar con el doble de la actividad actual", enfatizó.También el Estado, al igual que el sector, está más que interesado en poder preservar la actual plantilla, cosa que se está haciendo mediante un esfuerzo extraordinario".Salomé indicó que "con esta realidad, se sigue para adelante, con la esperanza que la oferta pueda empezar a completarse, porquey necesitamos que continúe para mantener las estructuras y para ser uno de los motores de la recuperación de nuestro país".El empresario recordó que "el propio ministromanifestó que, tomamos esas palabras para imaginarnos un segundo semestre mejor".