El 22 de junio se conocerá el veredicto del juicio por el derrumbe en el boliche Beara

El veredicto del juicio que comenzó en febrero contra 17 imputados por el derrumbe dentro del boliche Beara en septiembre de 2010, que dejó dos muertos y más de 50 heridos, se conocerá el próximo 22 de junio.Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), informó este martes el sitio web fiscales.gob.ar.Asimismo, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini comunicaron queEl 10 de septiembre de 2010, en el boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, se derrumbó un entrepiso construido de manera precaria y provocó la muerte de Ariana Lizarriaga (21) y Paula Provedo (20).En su alegato, el titular de la Fiscalía General Nº7 ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de CABA, Oscar Ciruzzi, había pedido penas de entre tres y cuatro años y seis meses de prisión -y, en algunos casos, de inhabilitación- para doce de los involucrados, mientras que requirió la absolución de otras cinco personas.El fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión para Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en la empresa "El Viejo Sabio", que se encargaba de explotar comercialmente el boliche y también el local "Caramel", ubicado al lado.Los consideró responsables de los delitos dey además, pidió para ellos la imposición de una pena de inhabilitación de nueve años para ejercer el comercio.Para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru que avaló la habilitación del local, el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión con diez años de inhabilitación para ejercer su profesión, al considerarlo culpable de los homicidios y las lesiones de las personas que asistieron a Beara la noche del derrumbe.Con respecto a, solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos al considerarlos responsables de los homicidios ocurridos y las lesiones.Se trata del exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.El comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Cabezas, y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados por Ciruzzi como responsables de los delitos de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves, y cohecho pasivo".Para todos ellos requirió una condena de tres años y seis meses de prisión, a lo que le agregó el pedido de pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.La fiscalía postuló la absolución del coorganizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, al considerar que no cumplía con funciones de gestión de manera diaria en Beara y que tampoco tenía información sobre las irregularidades.Con respecto al encargado de Beara, Agustín De Grazia, el fiscal señaló que no se pudo comprobar que conociera sobre los gastos que se destinaban al pago de coimas a los policías, situación por la que había llegado a juicio.En tanto, Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de "El Viejo Sabio", estaban acusados de los mismos delitos que sus socios, aunque el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que no existían pruebas de su responsabilidad.Por último, desligó a la exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la CABA, Vanesa Ileana Berkowski, de cualquier responsabilidad penal al considerar que su labor fue ajustada a lo que se podía realizar dentro de la normativa.