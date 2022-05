Se desaceleró el crecimiento de los contagios pero aumentaron levemente los fallecidos

Kreplak: "Los casos de Covid aumentaron, pero con menor velocidad"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que si bien no está bajando la cantidad de casos de coronavirus, descendió la velocidad de contagio, y destacó la eficacia de la campaña de vacunación para hacer frente a esta cuarta ola de la enfermedad que está transitando el país.



"Estamos cursando una ola importante de casos, lo que sucede es que el aumento exponencial de casos que se venía dando viene cada vez en menor velocidad. No está bajando la cantidad de casos, pero la semana pasada registrábamos un 100% semanalmente y esta semana que comienza aumentó un 26%", dijo el ministro al referirse a la situación epidemiológica.



En declaraciones a radio Continental, agregó que los casos de Covid-19 en esta cuarta ola aumentaron "pero con menor velocidad“, y eso "se observa cruzando indicadores con información de otras jurisdicciones".



Respecto a las hospitalizaciones, el titular de la cartera sanitaria bonaerense precisó que se registra "muy poca variación" y agregó: "Ha sido una ola con una buena cantidad de casos, que se está controlando aparentemente, y que no afectó en la cantidad de internaciones".



En relación a quienes deben realizarse un testeo, el ministro se refirió al actual protocolo y dijo que "se testea a personas que tienen condiciones de riesgo especiales o que se internan y tienen síntomas compatibles".



También, detalló, "los casos se miden en una serie de unidades de monitorio ambulatorio, estas unidades centinelas lo que hacen es tomar muestras de la población, ahí podemos ver cómo estamos respecto del flujo".



"No podemos nominalizar caso por caso y esto se debe a que la búsqueda de caso por caso, que se usó hasta marzo, tenía que ver con el objetivo de la identificación de los contactos estrechos para reducir la circulación y contener contagios. Una vez que la campaña de vacunación logra el efecto de reducir la letalidad, el reducir la circulación de la población para evitar contagios deja de ser el objetivo principal", precisó.



Por eso, resumió que se puede monitorear la situación sanitaria mediante "consultas ambulatorias, por internaciones, pero también por estas unidades ambulatorias".



Sobre las personas que tienen síntomas, Kreplak reiteró que no deben asistir a trabajos o escuelas.



"Cuando uno tiene los síntomas de la enfermedad compatible con Influenza o con Covid, como congestión, dolor de garganta, fiebre, sin necesidad de saber si es específicamente un virus, hay que hacer aislamiento cinco días o los días que uno sea sintomáticos, y diez días con máxima protección, barbijo y ventilación después", comentó.



Por último, destacó la eficacia de la vacuna y dijo que actualmente “la ocurrencia de casos graves en relación a otros momentos es bajísima, casi no ha aumentado la terapia intensiva en esta cuarta ola, y eso muestra la tremenda eficacia de la campaña de vacunación".



"Tenemos (en la provincia) 40 millones de aplicaciones de segunda dosis, casi 89%, pero por debajo del 60% en tercera dosis", advirtió, aunque reconoció que "está aumentando" la población que se acerca por el primer y segundo refuerzo.



Recordó que en territorio bonaerense, "hay vacuna libre, sin turno para los mayores de 5 años en tercera dosis, y para los mayores de 18 años hay vacuna libre y federal para la cuarta dosis".