Por primera vez, las pruebas PISA se harán en modalidad digital

La prueba es para todos los alumnos de 15 años para medir su rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura (Foto 123RF)

Sobre la prueba PISA

Las pruebas PISA, la evaluación educativa que realiza en todo el mundo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se hará este año por primera vez en formato digital a través de un software específico que no requerirá conexión a Internet, informó el Ministerio de Educación, explicó este viernes durante la 118, los alcances de esta nueva modalidad que reemplazará al papel y lápìz con el que se efectuaba hasta este año."La prueba PISA Digital 2022 tendrá lugar durante septiembre en casi 500 escuelas de todo el país", destacó la cartera educativa, y se realizará "por primera vez en computadora desde una plataforma digital".La prueba estandarizada se efectúa a todos losEl estudio se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes que, desde el año 2000, se realizan cada tres años en diversos países pertenecientes o no a la OCDE.de gestión estatal, social, comunitaria y privada, de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y de la educación superior, técnica y docente.También se trataron las pautas para la regulación de ingreso de estudiantes en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria (EDyH) frente a situaciones complejas, con el objetivo se escolarizar a los alumnos que por diferentes circunstancias no pueden asistir a clases en escuelas.Además se presentó el estado de avance de la preimplementación delSe tata de un dispositivo informático que permite a los distintos actores que integran el sistema educativo gestionar de manera más eficiente las tareas asignadas al ciclo escolar, pudiendo acceder a datos para la toma de decisiones estratégicas y agilizando las tareas administrativas de los establecimientos.