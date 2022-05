Proponen donar leche humana para mejorar la salud de los bebés prematuros o enfermos

Donar leche materna para aquellos pequeños que no tienen acceso (Foto archivo David Sánchez).

La Maternidad Sardá cuenta con un Banco de Leche Humana, ubicado en la calle Esteban de Luca 2151, en CABA.

La Maternidad Sardá hizo un llamado a la comunidad a realizar el acto solidario de donar leche humana para mejorar la salud de los recién nacidos prematuros o enfermos que no tienen disponible el alimento de sus propias madres, se informó este juevesEn la Ciudad de Buenos Aires,Se trata de un"que funciona desde 2009 realizando actividades de recolección, selección, procesamiento y controles de calidad de la leche humana para luego distribuirla pasteurizada con calidad nutricional y seguridad bacteriológica", explicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado.es para aquellasy quieran formar parte de este acto solidario.son ser saludable y estar amamantando o extrayendo leche para un bebé; poseer análisis de sangre negativos para HIV, hepatitis B, VDRL, toxoplasmosis y Chagas. En este caso, son válidos los análisis prenatales que no superan los 6 meses de antigüedad.Además, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar ni consumir drogas, no haberse realizado un tatuaje en los últimos 12 meses, no haber recibido una transfusión de sangre en los últimos 12 meses y tener menos de 1 año de lactancia.Las donantes podrán comunicarse con elo al mail, y lUna vez confirmada por los médicos la aptitud como donante,para la recolección de leche, solo si vive en la Ciudad de Buenos Aires, la que luego es buscada por la vivienda.