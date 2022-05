Piden mejoras edilicias y más presupuesto en el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires

Los alumnos marcharon hasta el rectorado de la UBA. Foto: Victoria Gesualdi.

Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) marcharon este mediodía hastapara reclamar mejoras edilicias y la ampliación del presupuesto,Durante la protesta, los estudiantes difundieron un documento en el que criticaron la falta de respuesta de las autoridades de las instituciones.Consultados por Télam, voceros del rectorado de la UBA recordaron a esta agencia que el Estadoagregaron."Ante la falta de respuesta de estas preocupaciones por parte de las respectivas autoridades de cada colegio, los estudiantes hemos decidido organizarnos y manifestarnos durante la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, con fin de hacer llegar a este organismo nuestros reclamos", indicaron esta mañana los centros de estudiantes en el documento emitido.Allí, sostienen que "desde hace años vemos en nuestros colegiosratas, palomas e insectos dentro de la institución, entre otros, y el comienzo del año lectivo de 2022 acentuó estas faltas y problemáticas".en última medida elegimos una marcha, pero venimos intentando por otras alternativas, presentando cartas y no nos responden", explicó a Télam Micaela Güera de Souza, presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini.La joven señaló que las autoridades no les permiten ver el presupuesto de la institución a pesar de que vienen solicitándolo hace más de un mes y medio, y se quejó de que tampoco verifican el estado de las aulas., relató Güera de Souza y enfatizó que salieron a la calle para denunciar lo que está ocurriendo en los dos colegios dependientes de la UBA.Un relevamiento edilicio realizado en el Nacional Buenos Aires mostró que "la caída de pedazos de techo, la clausura de baños por malas condiciones, la falta de insumos de higiene (papel higiénico, jabón), entre otros".Por su parte,, afirmó que "esta situación no va más" y dijo que optaron por movilizarse "porque venimos intentando por otras alternativas, presentando cartas y no se nos respondió".Desde el rectorado de la UBA, en la consulta realizada por Télam esta tarde, informaron que "el secretario de Educación Media recibió a los alumnos, y acordaron que en la semana del 6 de junio tendrán una reunión con los alumnos y las autoridades de los colegios para acordar las prioridades de trabajo en las obras del futuro".Entre las tareas de infraestructura realizadas en el colegio Carlos Pellegrini, desde el rectorado informaron que se cambiaron los tanques de agua y se realizó una nueva bajada troncal para la instalación de dispenser en los pisos 2ª, 1ª y PB; se arregló la caldera, se realizaron trabajos de mantenimiento de paredes, limpieza, repintado y se repararon baños (estos dos últimos arreglos solventado por la Cooperadora).Respecto al Nacional Buenos Aires, se realizaron obras de reparación y mantenimiento de la sede de la calle Alsina; pintura y acondicionamiento de las canchas del campo de deportes; se reparó el techo del Colegio y se realizaron tareas de mantenimiento de la caldera.