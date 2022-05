Autorizaron la aplicación de dosis de refuerzo en niños de 5 a 11 años con plataforma ARNm

Habrá refuerzo de inoculaciones en niños de 5 a 11 años con ARNm

Se utilizarán los inmunizantes Moderna y Pfizer

Las ministros de Salud de todo el país acordaron este martes iniciar la vacunación deque se aplicarán por lo menos 120 días después de completado el esquema de vacunación inicial, informó el Ministerio de Salud.La decisión de comenzar a aplicar la dosis de refuerzo fue consensuada en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y, adicionalmente, cuenta con el apoyo científico de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)., precisó la cartera.En ese sentido, los especialistas argumentaron que "ya se cuenta con suficiente información sobre la seguridad de estas vacunas en chicas y chicos, y pusieron como ejemplo el caso de Chile y Estados Unidos, donde se ha avanzado en la autorización de refuerzos para esta población"."Existe un amplio consenso en la necesidad de avanzar con los refuerzos ya que la efectividad de los esquemas primarios disminuye con el tiempo, algo que fue comprobado incluso en población pediátrica", indicó el comunicado del Ministerio de Salud.Además, los especialistas indicaron que la carga de enfermedad Covid-19 en niños "no es tan leve como se estimaba al comienzo, algo observado particularmente con la variante Ómicron, y ya se ha evidenciado la posibilidad de casos con secuelas a largo plazo incluso en cuadros iniciales leves".pero los niños aún no estaban autorizados para recibir ese refuerzo.En tanto, un estudio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reveló que la protección de un esquema de dos dosis de vacunas contra la hospitalización bajó al 58% en los niños cuando Ómicron se convirtió en la variante predominante.En la Argentina fueron vacunadas 40.771.793 personas; con dos dosis 37.428.003; con dosis adicional 3.026.213; y con la de refuerzo 20.491.197 personas, de acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación.El Ministerio de Salud anunció en octubre del año pasado el comienzo de la vacunación en niños de 3 a 11 años de todo el país con la vacuna Sinopharm, que es de virus inactivado y se trata de la plataforma más tradicional con la que se elaboran las vacunas..En enero de este año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años, que en la Argentina comenzó a llegar en febrero con la denominación "Pfizer pediátrica" o CorminatyEn marzo pasado, el ministerio de Salud anunció que iba a ampliar el uso de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Moderna para niños de entre 6 y 11 años de edad., algunos de ellos pueden tener síntomas persistentesAdemás, se puede coadministrar la vacuna contra el coronavirus junto con cualquier otra vacuna incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, pudiéndose aplicar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis.Los niños, si están resfriados se puede vacunar, pero si tienen fiebre, tos y/o dolor muscular se debe descartar primero coronavrus y es recomendable aguardar a la recuperación de la enfermedad antes de recibir la vacuna.Los médicos no recomiendan dar a los chicos un medicamento anti febril antes de la vacunación, pero son útiles para disminuir los efectos secundarios si es que ocurren luego de la vacunación.