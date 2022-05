10 preguntas sobre el metaverso: deconstruyendo al ¿sucesor? de internet

Se estima que la consolidación del metaverso será en diez años.

Meta busca que los avatares de su metaverso sean "representativos y diversos".

Al metaverso se lo considera como el, pero su realización plena aún es una incógnita. Como todavía está en desarrollo, hoy no existe una forma consensuada de definirlo y eso puede aumentar la confusión sobre qué es, para qué sirve o por qué se habla de este "nuevo mundo".. Una forma de hiperconexión que requerirá mucho más que tocar la pantalla del celular, para involucrar también nuestro cuerpo, voz y gestos. Con inmensos desafíos a afrontar: de qué forma garantizará la protección de los datos personales, si podrá escalar a nivel masivo con la sofisticada infraestructura que demanda o cómo se distinguirán las oportunidades reales dentro de cierta "cortina marketinera".Aunque en el ambiente de los videojuegos ya existen algunos trazos de este mundo y algunas otras experiencias, su popularidad llegó en octubre pasado cuando Mark Zuckerberg cambió el nombre corporativo de Facebook a Meta y con eso el anuncio del desarrollo de su propio metaverso.Pero el metaverso no es solo el de Meta ni tampoco es una plataforma de videojuego. Entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de metaverso?Una forma popular de definirlo, en línea con Meta, es como una. Un escenario que será posible gracias a tecnologías ya existentes que allí se van a ver potenciadas. Para verlo en un ejemplo sería algo así como colocarse gafas de realidad virtual para sumergirse en un lugar en el que vamos a poder jugar, pasear, trabajar o estudiar; donde nuestro cuerpo e identidad se convertirán en un personaje animado (avatar).Para el ensayista Matthew Ball , autor de "Framework for the Metaverse”, el metaverso no es tanto un mundo virtual, sino "una especie de estado sucesor de Internet móvil", un marco para una vida hiperconectada. Él habla de que no es algo que va a aparecer al estilo "antes y después del metaverso", sino más bien un cambio que va a surgir"También están los metaversos aumentados que buscan dotar de una virtualidad a nuestra realidad, y es el caso de la realidad aumentada y mixta. La realidad aumentada ya se ha hecho mucho más popular por plataformas como Instagram y Snapchat, y especialmente la vemos en los filtros que ofrecen estas redes sociales en sus historias", ejemplificó en diálogo con Télam Felipe Durán, CEO y co fundador de Uxart Lab, una empresa que fusiona el arte y la tecnología.Consideró que la realidad aumentada está en auge y va a ser "la primera que será asumida en escala masiva ya que se requiere de smartphones, que son de muy alta penetracion en el mercado"., usando el cuerpo para navegar en 3D, sumado a la inteligencia artificial para el reconocimiento de espacio y sensores", completó.El metaverso puede llegar a albergar varias de las actividades en las que participamos actualmente: por ejemplo,; posibiltando también nuevos tipos de acciones.Por ejemplo, una persona podría comprar una prenda de vestir o un accesorio digital en una plataforma dentro del metaverso y después "usarla" cuando visite otra, en lugar de que ese bien digital esté restringido para su uso dentro de la plataforma desde la cual el individuo la compró inicialmente. Así lo analizó el informe "El potencial impacto económico global del metaverso" (original en inglés) elaborado por la consultoraEn noviembre de 2021,(un videojuego donde se crean mundos) y Nike anunciaron una asociación para crear "Nikeland", que ofrece una selección de salas de exhibición de productos y áreas de juego en Roblox, en las que los usuarios pueden equipar su avatar con productos clásicos de la empresa de ropa deportiva.Otro caso se dio con, la compañía aérea que capacitó a ingenieros de vuelo de forma remota utilizando Microsoft HoloLens (gafas de realidad mixta desarrolladas por Microsoft), que redujeron el tiempo de formación y el de viaje, al no ser necesario que esperen a un avión disponible ni viajar hacia el hangar."Sería difícil decir que no es el metaverso, porque hoy estamos con múltiples definiciones y también en constante redefinición del mismo. Desde mi perspectiva, diría que. Por las características de contenidos y objetivos que he visto en mi experiencia, busca expandirse de otra forma", señaló en diálogo con Télam, maestranda en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas (Untref), especializada en producciones en metaverso y blockchain games, y asesora de tecnología en el Sindicato Unión Informática.La especialista explicó que para pensar al metaverso tal como lo entendemos hoy, deberíamos tomar en cuenta la expansión que se está dando de dos temas principalmente: lacaracterizada por sitios estáticos y donde los usuarios solo consumían contenido,, en donde la aparición de las redes y los smartphones generaron "usuarios creadores". Mientras que a lase la puede sintetizar como una base de datos distribuida, compartida e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red.No. De hecho, laes una de las características que lo distingue.", según definió Evonne Heyning, copresidenta del grupo "Open Metaverse Interoperability".En lugar de tener Facebook y Twitter como cuentas separadas, en las que lo que se publica es propiedad de esas corporaciones, el usuario del metaverso podría ser dueño de su cuenta digital y así sus ideas y pertenencias digitales irían donde quiera que vaya, según el informe de la consultora Analysis Group."Aún falta para llegar al metaverso como red social en términos de demanda de tiempo. Está en un momento exploratorio de posibilidades, tanto para personas usuarias, marcas como también para las mismas empresas que lo producen", analizó Verniers.Agregó que "no se puede tener la masividad que hoy tienen las plataformas de redes sociales respecto al metaverso,".A partir de que Mark Zuckerberg anunció el desarrollo del metaverso de Meta, las conversaciones sobre este tema tuvieron un pico en internet.De acuerdo con el estudio "", elaborado por la empresa de investigación Comscore, entre las publicaciones en redes sociales sobre el tema, más del 39% son en referencia a Facebook/Meta y el 17% sobre el uso de realidad virtual.En menor medida, alrededor del 10%, se habla de los(tokens no fungibles, por sus siglas en inglés) que son un tipo de activos digitales diseñados para ser únicos (algo así como adueñarse de una pieza digital), y las. Analistas esperan que estos dos elementos cumplan un papel central en el intercambio económico dentro del metaverso.El metaverso va a requerir de unaasí como de una. Algunos de estos componentes ya están muy avanzados, mientras que otros todavía necesitan ser creados y desarrollados.Por ejemplo, el departamento de investigación de Meta Reality Labs reunió a un equipo interdisciplinario que trabaja paraSu objetivo es construir guantes suaves y ligeros que sigan las manos del usuario y reproduzcan una serie de sensaciones complejas y llenas de matices, como la presión, la textura y la vibración, para crear el efecto de sentir los objetos virtuales.Matthew Bal esbozó tres elementos centrales a tener en cuenta para que el metaverso se realice:Con infraestructura se refiere a la tecnología que soportará la presencia simultánea de millones de usuarios en una experiencia sincrónica compartida.También, mencionó, que se. Esto implica que una empresa o un puñado de empresas no serán propietarias ni serán el metaverso, sino productos de empresas individuales serán destinos del metaverso o su soporte. Lograr este nivel de interoperabilidad requerirá colaboración a gran escala, incluida la consolidación y uniformidad de los protocolos y estándares existentes así como la creación de (y acuerdo sobre) nuevos protocolos y estándares, explicó.Por último, señaló a la experiencia de acceso que requiere una: los vendedores y compradores no van a correr al centro comercial a menos que haya ventajas y atractivos para todos ellos. Entonces, a menos que el metaverso tenga algo emocionante que ofrecer a ambos empresas y usuarios, puede ser un desafío lograr una adopción generalizada, de acuerdo al informe de la consultoraAllí también se analizó que "los primeros usuarios de hardware de realidad virtual se quejaron de que las gafas estaban calientes, eran incómodas, y eran difíciles de operar con anteojos. Además, Según publica Meta , si el metaverso se adoptara hoy y progresara de forma similar a la tecnología móvil en América Latina, podría contribuir con"Todos los temas de debate de la industria de la tecnología desde los 90, relacionados a su impacto social, la seguridad, protección de datos personales siguen absolutamente en debate con los derechos digitales, más allá de los términos nuevos que les pongamos a nuestras producciones", reflexionó Verniers.Pero además, completó, "se suma laEn 2021, en la Conferencia de Política de Realidad Aumentada y Virtual -organizada por "The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) y The XR Association"- se dieron una serie de charlas, donde la conclusión principal fue que la supervisión de datos y la gestión, incluido el establecimiento de estándares de seguridad digital y privacidad personal desde el principio, es "una política clave de preocupación para la realidad virtual y aumentada,".En particular, Meta está trabajando en la implementación de un "protocolo para el límite personal", compuesto por una serie de controles que la persona podrá configurar para permitir hasta qué distancia se le puedan acercar extraños.Además, están desarrollando una forma de control de voz para que la persona decida quién puede y quién no escucharla dentro del metaverso.La respuesta está en desarrollo, ya que el, según diversos analistas y el propio vicepresidente de metaverso de Meta, Vishal Shah.Existen algunas experiencias, más allá del terreno de los videojuegos, que ya comienzan a implementarse. Por ejemplo, la empresa brasileña MondoDX. Le permite a las personas visitar una tienda virtual donde pueden caminar, recoger artículos, probárselos, hablar con un asistente de compras,entre otras acciones.Asimismo, iGYM es un sistema de realidad aumentada creado paraEn, "realizamos una plataforma de descarga gratuita que se llama UXART para IOS y Android donde las personas pueden descargar varios formatos de realidad aumentada como son portales inmersivos, objetos 3D en el entorno, escaner interactivo y servicios de geolocalización", contó Durán.