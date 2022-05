El Malbrán indicó que el estudio determinó una "alta probabilidad" de que sea viruela símica

Foto: Camila Godoy.

El primer estudio realizado por el instituto ANLIS Malbrán indica que existe una "alta probabilidad" de que el caso sospechoso reportado el domingo en el país, informó esta noche el Ministerio de Salud."El resultado obtenido a partir de las muestras tomadas al caso sospechoso determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus de género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina. El paciente se encuentra bajo aislamiento y en buen estado general y sus contactos estrechos bajo estricto control clínico y epidemiológico", informó un comunicado de la cartera sanitaria.Según el comunicado oficial, "cabe destacar queMientras que las jurisdicciones correspondientes están realizando el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos del caso, encontrándose todos asintomáticos hasta el momento"."En el día de la fecha el Servicio Microscopía Electrónica del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS 'Dr. Carlos G. Malbrán' informó que el primer resultado obtenido a partir de las muestras de contenido vesicular correspondientes al caso sospechoso informado en el día de ayer determinó la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus del género Orthopox, un virus que no circula en la Argentina, y que presenta una alta probabilidad de compatibilidad con viruela símica", precisó la cartera encabezada por la ministra Carla Vizzotti.El estudio "se realizó con la técnica de coloración negativa para microscopía electrónica, determinándose la presencia de partículas virales compatibles con Poxvirus pertenecientes al género Orthopox, no hallando la presencia de virus del género Parapox, así como otros tipos virales productores de lesiones similares (Herpes, Varicela, Enterovirus, etc)"."Al mismo tiempo, se realizó una reacción de amplificación por PCR para el gen de la hemaglutinina viral que se encuentra en proceso, cuyo producto debe ser sometido a secuenciación genética por el método Sanger para identificar el virus a nivel especie", agregó., añade.El Ministerio de Salud reportó el domingo un caso con "síntomas compatibles con viruela símica", de un residente bonaerense que hizo la consulta en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas muestras fueron enviadas al Malbrán."Un residente de provincia de Buenos Aires consultó hoy en un efector de salud de la Ciudad de Buenos Aires con síntomas compatibles con viruela símica por cuanto presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre", reseñó oportunamente la cartera sanitaria.