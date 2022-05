Hacedoras por el Buen Vivir y la puesta en valor de los saberes de las mujeres indígenas

Nely Curia, la alfarera mapuche de El Bolsón, Río Negro. (Foto: gentileza Denali DeGraf)

A través de una página web se exhibirán y venderán las artesanías de mujeres de pueblo originarios de todo el país. (Foto: gentileza Denali DeGraf)

Curia, en la localidad de Chicoana, a 40 kilómetros de la ciudad de Salta. (Foto: gentileza Denali DeGraf)

El objetivo es dar el valor justo a las creaciones de las mujeres indígenas. (Foto: gentileza Denali DeGraf)

El taller de autogestión económica se desarrolló durante el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas.(Foto: gentileza Denali DeGraf)

Hacedoras por el Buen Vivir es una marca colectiva e identitaria impulsada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, desde la que se trabaja para abrir una tienda online destinada a ofrecer artes, saberes y servicios de integrantes de los pueblos originarios, se anunció este lunes en un"Durante el taller abordamos Hacedoras por el Buen Vivir, a través de la cual buscamos valorizar el arte de todos los pueblos indígenas, con toda su sabiduría, la carga del saber ancestral y el linaje de la familia que lo hace", expresó a TélamCuria, que vive en El Bolsón, provincia de Río Negro, participó de un taller sobre Autogestión Económica en el marco del Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que desde el domingo se desarrolla en la localidad de Chicoana, a 40 kilómetros de la ciudad de Salta.Durante este taller, se anunció que desde la marca colectiva e identitaria Hacedoras por el Buen Vivir, a través de la cual se busca exhibir y poner a la venta artesanías de las integrantes de los distintos pueblos originarios del país., que a su vez está a cargo de la organización del parlamento, cuyo cierre está programado para el próximo miércoles, 25 de mayo. "En este taller reafirmamos la necesidad inmediata de poner esto en funcionamiento, porque realmente las hermanas, con todo el saber y el conocimiento que tienen, siguen teniendo trabajos en los que no pueden cobrar realmente lo que vale su arte", expresó Curia.Para ella, es fundamental buscar a través de esta herramienta de la informática "el tipo de público que valorice la mano de obra, el tiempo que demanda crear la pieza, la historia que carga, para colaborar con una hacedora que busca el buen vivir a través de su arte"."Explicamos por qué el movimiento tiene una marca creada, identitaria, que se llama Hacedoras por el Buen Vivir, que próximamente va a estar en la web, con el único fin de tener una marca común de las mujeres que vivimos en los territorios y que aparte puedan tener", sentenció.Luego, comentó que durante el taller sintió que, al escuchar todo lo que implica realizar su trabajo, desde el conocimiento que poseen para elaborarlo hasta la sabiduría que aplican en cada paso del proceso."Al escucharse se dan cuenta que en ese cotidiano hacer tienen una gran sabiduría", precisó Curia, quien agregó que "eso les hizo bien", e incluso "se emocionaron", y "eso es porque".En este sentido, agregó que "parlamentar para nosotras es poner en valor la palabra de nuestro quehacer cotidiano, de cómo hacemos para vivir", y sostuvo que "necesitamos ese respeto para cuando exhibimos nuestro arte, que tiene todo un conocimiento, una fortaleza, una identidad".Asimismo, comentó que desde el movimiento "hablamos de terricidio, y también nosotras hablamos de", y destacó "la espiritualidad que se maneja en cada territorio" para buscar la materia prima. "Por eso hablamos también de cómo vamos a proteger esos elementos y recursos, que usamos con gratitud, lo que se suma al valor del trabajo", afirmó, tras lo que apuntó que la página web servirá para promocionar y, entre otras.De esta manera, buscarán poner a la venta "un amplio abanico de artesanías que hacen las hermanas en territorio, con elementos naturales o no, pero hechas con sus manos, además de servicios y saberes, ya que a través de Hacedoras dictamos talleres diferentes, como de cerámica, cultura indígena, idiomas", explicó.La organización para poder incluir los productos en esta tienda online "siempre es a través del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que está compuesto por un montón de equipos, entre ellas el de Hacedoras", manifestó Curia.En este sentido, detalló que, tras lo que indicó que un porcentaje mínimo de la venta será destinado al trabajo de toda la gente que permitirá que las distintas piezas artísticas "estén en la web de manera permanente".Curia especificó que, por las distancias existentes entre las distintas comunidades, y afirmó que "las hermanas nos contaron las penurias que pasan con las ventas".Por ello, manifestó que "a la hora de evaluar los mercados, vemos que en la mayoría de los casosHacedoras por el Buen Vivir "se trata de poner en igualdad de condiciones de ventas a todas nuestras hacedoras de arte y continuadoras de su ancestralidad", resaltó Curia, al tiempo que detalló que "hubo mucha recepción" de lo que se habló durante el taller."Vemos las necesidades que pasan y lo empobrecidas que están nuestras hermanas, cuando son ricas en saberes, en experiencia y sobre todo en trabajo", señaló, al tiempo que resaltó que "tenemos que trabajar lo más rápido posible para que esto pueda ser un gran beneficio para todas las hermanas de los territorios", indicó.Finalmente, Curia remarcó queAun haciendo lo mismo, nos gratificamos en la mirada y en la valorización", y concluyó: "no tenemos rivalidades".