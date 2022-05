Efemérides del 24 de mayo

la historia al día. VER VIDEO

1543 - NICOLÁS COPÉRNICO. A laos 70 años de edad muere en el pueblo polaco de Frauenburg el astrónomo Nicolás Copérnico, autor de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Su libro “Sobre las revoluciones de las esferas celestes” es considerado la base de la astronomía moderna.1810 - BALTASAR CISNEROS. El comerciante Cornelio Saavedra y el abogado Juan José Castelli logran que el virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros renuncie a presidir la Junta de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata, paso clave para que al día siguiente se concretara la Revolución de Mayo de 1810.1846 - ENCUENTRO DE PRÓCERES. Domingo Faustino Sarmiento llega a la localidad francesa de Grand Bourg para conocer al general José de San Martín.””Vive olvidado José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. He pasado con él momentos sublimes que quedarán para siempre grabados en mi espíritu", escribió en una carta a un amigo.1889 - MUSEO HISTÓRICO. El intendente de Buenos Aires Francisco Seeber crea el Museo Histórico Nacional, que se levantó en 1891 en el barrio de San Telmo y lleva el nombre de Adolfo Carranza, su promotor y primer director. Parte de la colección del museo fue donada por descendientes de próceres de la Revolución de Mayo y de la Guerra de la Independencia argentina.1941 - NACE BOB DYLAN. Nace en la ciudad de Duluth (Minnesota, EEUU) el cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman), uno de los músicos más influyentes del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura 2016.1964 - TRAGEDIA EN EL FÚTBOL. En el Estadio Nacional de Lima se desatan violentos disturbios que causan 328 muertos y medio millar de heridos en enfrentamientos con la Policía durante un partido de las selecciones de Perú y Argentina. Los enfrentamientosempezaron a raíz de que el árbitro uruguayo Ángel Pazos anuló el gol peruano que marcaba un empate 1-1 cuando faltaban siete minutos de la final clasificatoria para las Olimpíadas de Tokio 1964.1973 - JUAN MOREIRA. Se estrena en Buenos Aires la película Juan Moreira coescrita y dirigida por Leonardo Favio y protagonizada por Rodolfo Bebán, a la que se considera uno de los grandes clásicos del cine argentino. El filme ganó el premio Cóndor de Plata 1974..1973 - NACE RODRIGO BUENO. Nace en la ciudad de Córdoba el cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, apodado “El Potro”, quien realizó trece recitales consecutivos a sala llena en el Luna Park de Buenos Aires. Rodrigo grabó once álbumes y ganó un Premio ACE al mejor artista musical.1986 - WHO MADE WHO. Sale a la venta en Estados Unidos el álbum Who made Who, que contiene seis canciones y es uno de los mejores de la banda australiana de hard rock AC/DC. Fue lanzado como la banda de sonido de la película Maximum Overdrive, dirigida por Stephen King.1987 - NACE JIMENA BARÓN. Nace en Buenos Aires la cantautora y actriz Jimena Barón(Jimena Valentina Pérez Guevara), una de las artistas más populares de comienzos del siglo XXI. Actuó en populares series de televisión, como Gasoleros, Los Roldán y Casi ángeles, entre otras. Su tema “La cobra” supera los 70 millones de vistas en YouTube.1994 - NACE RODRIGO DE PAUL.Nace en la localidad bonaerense de Sarandí el futbolista Rodrigo De Paul, mediocampista de la selección argentina y del Atlético de Madrid español quien comenzó su carrera en Racing Club de Avellaneda.2000 - EL CAÑO A YEPES. El mediocampista boquense Juan Román Riquelme le hace un caño al marcador central riverplatense Mario Yepes en una de sus mejores jugadas del partido en el que Boca Juniors eliminó a River Plate en semifinales de la Copa Libertadores de América al ganar por 3 a 0.2002 - TRATADO SORT. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, George Bush, firman en Moscú el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas entre ambos países (SORT por su sigla en inglés), que limita su arsenal a 2.000 ojivas nucleares operativas.2022 - MUJERES POR LA PAZ. Se celebra el Día Mundial de las Mujeres por la Paz y elDesarme con el fin de promover la participación femenina en procesos de negociación pacifista. Se instituyó en 1982 en conmemoración del Campamento Pacifista de mujeres en Greenham Common (Inglaterra) que protestó por el despliegue de armas nucleares estadounidenses en el país europeo.