Salud reportó un caso sospechoso de viruela símica en el país

Las muestras están siendo analizadas en el Instituto Malbrán. Foto: Camila Godoy

El Ministerio de Salud reportó este domingo un caso con "síntomas compatibles con viruela símica", de un residente bonaerense que hizo la consulta en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas muestras están siendo analizadas por el Instituto Malbrán.

La OMS reporto 28 casos a la fecha de la "Viruela del Mono"

"Para realizar el seguimiento e investigación se realizó la toma de muestras para diagnóstico etiológico, las cuales están siendo analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia INEI- ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán", precisa el comunicado.Según Salud, mientras se aguardan los resultados "se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para coordinar las acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas, con el fin de confirmar o descartar el caso, dar adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión".La cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti explicó queAl día sábado, la Organización Mundial de la Salud (En estos casos aún no se ha confirmado antecedente o nexo con áreas endémicas.abundó el comunicado oficial.(no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc), implementar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas) y realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata.El contacto cercano con personas infectadas es el factor de riesgo más importante para la infección por el virus, advierte el comunicado.- Ha presentado exposición sin protección respiratoria (particularmente relevante para los trabajadores de la salud).- Contacto físico directo, incluido el contacto sexual.- Contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama.Si una persona ha tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica en el período infeccioso -comprendido entre el inicio de síntomas del caso hasta que hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas deberá guardar los siguientes cuidados:- Controlar su temperatura dos veces al día.- Mientras permanezca asintomática, puede continuar con las actividades diarias de rutina, pero debe permanecer cerca de su casa mientras dure la vigilancia.- Se realizará seguimiento clínico-sanitario estricto durante 21 días desde el último contacto con el caso- Si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada y evaluarse como caso sospechoso, además se debe recolectar una muestra para análisis de laboratorio para detectar viruela símica.- No debe donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen mientras estén bajo vigilancia de síntomas.- En caso de niños en edad preescolar se recomienda evitar que acudan a guarderías u otros entornos grupales, concluye.