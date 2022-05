Denuncian que el gobierno de Rodríguez Larreta desfinanció la educación especial

En Parque Patricios, los familiares reclamaron que no se reduzcan los presupuestos en educación especial. (@claudiomorresi)

Docentes y familiares de alumnos de Escuelas Especiales de Formación Integral de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) realizaron esta tarde un festival en el barrio de Parque Patricios contra el recorte presupuestario y a "las propuestas educativas destinadas a estudiantes con discapacidad mayores de 22 años" que afectará a más de mil familias.Eliana Villar, madre de un alumno de la escuela 18, señaló a Télam que este encuentro tiene como objetivoque son afectadas por esta medida" y subrayó que"Esta medida afecta en particular a los alumnos y alumnas que tienen más de 22 años, dejándolos sin posibilidad de continuar sus estudios y sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo", remarcó.Villar indicó que la resolución del Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña afecta a "13 instituciones dedicadas a la educación especial y afecta a más de mil familias porteñas" y añadió que desde el gobierno porteño "no brindaron una propuesta superadora".Asimismo,, sostuvo a Télam que el recorte presupuestario es visible en el transporte, en el comedor y en la reducción de talleres. "Desde que se implementó la medida,y tienen que llevar sus propias viandas, y además se les recortó el transporte", precisó.Remarcó que algunas instituciones educativas les indicaron a los familiares que los alumnos no podían permanecer dentro de los institutos durante el almuerzo. ". Esto complica a todas las familias", sostuvo.Explicó que "ellos sólo tomaron la edad de egreso de los alumnos (22 años), pero dejaron expuestos a miles de chicos que necesitan apoyo educativo".que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores".Eliana Villar subrayó que desde que se realizó el pedido, las autoridades de la cartera de Educación porteña no dieron respuestas. Añadió que sí fueron recibidos por integrantes de la Defensoría del Pueblo, quienes asesoraron a los familiares. Además,contra la medida del Ministerio de conduce Acuña.Villar consideró que luego del festivalpara que cumpla, no sólo con la resolución 155/11, sino también que se efectivice el cupo laboral del 5% para chicos en esta situación.En el festival participaron artistas como La huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo quesillo y miel, y Romina Oviedo. Además se desarrollaron talleres de huerta, malabares, maquillaje y de estampas.