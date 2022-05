Controlar lunares, el eje de una nueva campaña contra el melanoma

Presentan una campaña que pone el foco en el control de los lunares para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer de piel o melanoma.

Para solicitar turno, los y las interesadas se deben comunicar de lunes a viernes de 8 a 19 horas al 11- 4834-1500, escribir un mail a la dirección: turnos@lalcec.org.ar o enviar un WhatsApp al 11-3597-5227, debido a que los cupos son limitados.

Una campaña que pone el foco en el control de los lunares para detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer de piel o melanoma será presentada este lunes vía Youtube por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y un laboratorio privado en el marco del Día Mundial del Melanoma, el cáncer de piel más agresivo y del que se diagnostican más de 1700 casos por año en la Argentina.Esa nueva campaña de concientización trabaja el concepto de que"Los lunares que tenemos marcan nuestra historia, es fundamental controlarlos para detectar a tiempo el cáncer de piel y el melanoma", indica la campaña que se presentará en un video a través de Youtube y de la página www.vivirconcancer.net/lunaresconhistoria. Realizada por por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y el laboratorio Brystol Myers Squibb, con el apoyo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec), el video llama a seguir la "regla del ABCDE" para realizar el autochequeo.Las letras mencionadas refieren a la "asimetría", "bordes irregulares", "color", "diámetro" y "evolución", además de remarcan la importancia de visitar al médico dermatólogo una vez por año, "para que todas las historias tengan un final feliz".Desde la web se difunde información sobre este tipo de cáncer de piel y también sobre la campaña y aclara cuáles son las características de los "abcde" que deben llamar la atención y referirse a un médico.La mitad de un lunar, no es igual a la otra;son borrosos o desiguales;la pigmentación no es uniforme, se observan cambios de color de una zona a otra;el lunar mide más de 6 milímetros o cualquier cambio de tamaño de un lunar., se explica que debe prestarse atención si "el tamaño, la forma o el color del lunar, cambian con el tiempo".Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), que depende de la OMS,El melanoma, según informan las organizaciones de la campaña, es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla cuando los melanocitos (las células que le dan color bronceado o marrón a la piel) comienzan a crecer sin control, según detalla la Sociedad Americana del Cáncer.A su vez, detallan que "es menos frecuente qué otros tipos de cáncer de piel, aunque es más peligroso por su capacidad de invasión a otras partes del cuerpo, si no se realiza un diagnóstico temprano".Los melanomas, por lo general, no son dolorosos y la primera señal de su existencia es un cambio en el tamaño, forma o color de un lunar existente, aunque también pueden aparecer como un lunar nuevo, negro, o anormal, según informó la Lalcec., suele aparecer en el tronco o la región de la cabeza o el cuello, mientras que, en brazos o piernas.A través de la misma web, se invita a contar las historias propias de los lunares y también se muestran videos con historias de algunos famosos, como Facundo Arana y Federico Bal, quienes comparten su experiencia de vivir con cáncer.Según el jefe de servicio de Oncología del Hospital Británico y miembro de esa misma área del Hospital Universitario Austral, Carlos Silva, entrevistado por Arana, "el avance de la oncología en los últimos 20 años, ha sido mayor que el de toda la medicina"."Pensemos que la mitad de esos pacientes hoy por hoy se van a curar, y el 68% de la totalidad de esos pacientes, está vivo 5 años después del diagnóstico".Por su parte, la oncóloga clínica especializada en Melanoma, Jimena Alejandra Maur Perotti, de la sección Oncología Clínica del Hospital Italiano, consideró que "el diagnóstico temprano presenta una ventana de oportunidad que mejora ampliamente el pronóstico y la sobrevida de los y las pacientes afectados, ya que la mayoría de los estadíos iniciales, pueden curarse".Entre los factores de riesgo que favorecen a desarrollar melanoma, se mencionan "la exposición a los rayos ultravioleta (UV), donde la luz solar es su principal fuente, al igual que las camas solares; quienes poseen muchos lunares o tienen algunos atípicos, las personas de piel blanca o clara, quienes se queman fácilmente con el sol".También se agrega el factor hereditario, de parientes de primer grado (padres, madres, hermanos/as, o hijos/as) "ya que alrededor del 10% de todas las personas con melanoma tienen antecedentes familiares de la enfermedad".Para colaborar en la concientización y detección temprana, Lalcec realiza chequeos gratuitos de lunares a personas mayores de 18 años y sin cobertura médica, en sus consultorios, ubicados en la calle Araoz 2380, en el barrio porteño de Villa Crespo.