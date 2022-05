La radio escolar comunitaria de estudiantes argentinos que transmiten desde la frontera

"La radio busca ser una herramienta para mejorar la lectura, escritura, comprensión los chicos y chicas" dice Horacio Fariña, profesor del colegio. Foto: Gentileza escuela N56 Paraje Siete Estrellas. San Pedro Misiones

El Bachillerato Orientado Provincial N° 56 es una escuela secundaria ubicada en el paraje rural de Siete Estrellas en la localidad misionera de San Pedro, inaugurada el 21 de marzo de 2011. Hoy cuenta con más de cien alumnos en cinco divisiones y se destaca por integrar una comunidad notablemente activa en la que los chicos y chicas son protagonistas en muchos sentidos.En ese ámbito nació en 2016 la radio escolar y comunitaria Séptima estrella. El proyecto, gestado a partir del programa CAJ (Centro de Actividades juveniles) con las computadoras provistas por Conectar Igualdad un año antes. Hoy Télam provee de noticias a ese medio joven que sigue proyectándose.Horacio Fariña, profesor de Historia de la escuela, explica que los objetivos de la emisora son fundamentalmente pedagógicos: "busca ser una herramienta para mejorar la lectura, escritura, comprensión los chicos y chicas de nuestra escuela y de las demás escuelas participantes"."Además -agrega el docente- fomenta el trabajo en equipo, hace que pierdan el miedo o vergüenza a expresarse, fomenta el buen uso de las TIC y colabora con el sentido de pertenencia a la escuela y a la comunidad, fomenta el sentido de la responsabilidad como comunicadores".Séptima estrella es el único medio radial comunitario en la zona y, en zonas donde la comunicación es muy deficiente donde internet es una novedad y no hay señal de celulares. En este sentido, y al estar en zona fronteriza, Fariña señala que "la radio cumple una función de nexo muy importante entre la escuela y la comunidad"."Instituciones y organizaciones de la comunidad -completa el profesor- aprovechan el aire de la radio para transmitir avisos, producir contenidos grabados que luego son emitidos, realizar programas en vivo desde el estudio, entre otras cosas".Con relación al servicio de noticias que presta Télam a la radio, Fariña destaca: "Coincidimos junto al director y los profesores en que es una oportunidad que sin duda en el corto plazo va a ser de suma utilidad para los chicos y las chicas. Estamos contentos, además, de que se nos tenga en cuenta, ya que históricamente estas regiones fueron olvidadas".La radio emite las 24 horas: cuando no transmite programas en vivo, se pasa mucha música y las producciones grabadas por chicos y chicas de diversas escuelas tanto de San Pedro como de otras localidades."En la actualidad -subraya Fariña- ya tenemos egresados que en su momento estuvieron muy involucrados en la radio y que actualmente se encuentran estudiando carreras relacionadas con la comunicación".Como se ha dicho, en los claustros del Paraje Siete estrellas no sólo hay aulas y un estudio de radio; la escuela es, a su vez, un importante centro de referencia para muchas actividades que se realizan durante el año e involucran a los vecinos -incluso de algunas localidades linderas- en múltiples sentidos.Finalmente para aquellos que quieran tomar contacto con la radio e idealmente colaborar de algún modo, la emisora está en la frecuencia 88.3, y también en internet haciendo clic aquí, donde hay más info sobre la iniciativa. Otra opción para escuchar es descargar la APP buscando en Play Store “Séptima Estrella FM”.