Inmigración y envejecimiento, dos claves para explicar el aumento de habitantes

El crecimiento de la población argentina es "positivo y moderado", a pesar de que se registra un descenso en la tasa de natalidad, aseguraron especialistas en demografía a Télam en base a los resultados provisorios del Censo Nacional 2022, que arrojaron un aumento de casi 18% en relación a 2010, lo que puede explicarse por la influencia de la inmigración y el proceso de envejecimiento."Es un crecimiento moderado propio de la tendencia que tenía Argentina ya de largo plazo, y es un crecimiento positivo en el sentido de que permite alargar el proceso de envejecimiento", explicó a Télam Leandro González, doctor en demografía e investigador del Conicet."El envejecimiento de la población se refiere a que gradualmente va habiendo más población adulta y anciana, y cuando hay un crecimiento de la población moderado como el nuestro ese proceso se hace más lento", continuó el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).De acuerdo con los primeros resultados provisorios del Censo 2022 difundidos la noche del jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la población argentina es de, consobre el relevamiento anterior realizado hace 12 años.Del total de la población actual , ely el, mientras elPara González, el crecimiento moderado de la población es "positivo porque les da más tiempo a los gobiernos para hacer las previsiones detendientes a financiar y atender a la población anciana que va a ser creciente en el tiempo".A su vez, el investigador indicó que este crecimiento fue superior a lo que esperaban las proyecciones del Indec, que estimaban para este año una población de 46.234.830 personas."Puede parecer mucha población un millón más de lo esperado, pero igual estamos en el orden de un 2 a un 5% de diferencia entre el resultado y las previsiones, así que son porcentajes relativamente bajos que están dentro de los márgenes de error previsibles", detalló.Respecto a las razones de este aumento, González aclaró queSobre este punto, amplió: "Las poblaciones crecen básicamente por los nacimientos, y los nacimientos en Argentina vienen en una tendencia en descenso desde el año 2015, entonces sería raro que haya habido un aumento fuerte de nacimientos el año pasado que explicara esta diferencia"."Cuando se procese la información del lugar de residencia y de nacimientos tal vez podríamos tener una pista que explique este crecimiento", añadió el demógrafo del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs) dependiente del Conicet y la UNC.El investigador afirmó que "si hay crecimiento por inmigrantes, generalmente vienen en edades jóvenes y refuerzan la masa laboral del mercado de trabajo", y remarcó queSi bien nuestro país no presenta una población envejecida como en el caso de Cuba o Uruguay, González indicó que "estamos en proceso de envejecimiento, pero no en un grado marcado, lo cual da tiempo para planificar cambios de políticas".Sobre la diferencia entre la cantidad de varones y mujeres, explicó que muestra una "relación normal" en comparación al censo anterior, pero se puede observar un "pequeño crecimiento porcentual a favor de las mujeres"."Naturalmente las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los varones y aquí podríamos sospechar que la pandemia pudo haber aportado a este crecimiento porcentual porque hubo más mortalidad en varones que en mujeres", precisó.En ese sentido, la investigadora del área de Estudios Migratorios del Instituto Gino Germani, Victoria Mazzeo, coincidió en que el crecimiento poblacional con respecto a las previsiones del Indec fue "más o menos elevado, con un millón de personas más"."Si analizamos el(la diferencia entre natalidad y mortalidad) no es tan alto;. En 2019 la tasa (de nacimientos) fue del 13,9 (por mil habitantes) y en 2020, 11,8", explicó la doctora en Ciencias Sociales y Magister en Demografía Social.Para Mazzeo, el crecimiento poblacional de casi 18 por ciento se puede vincular con dos aspectos. "Por el crecimiento migratorio o debido a un sobre registro en base a la mayor captación de personas que pudieron acceder a ser censados a través de la nueva metodología digital" que el Indec utilizó por primera vez en esta edición censal.La investigadora resaltó que, un total de 23.813.773, según precisó el Indec.En ese punto, la investigadora remarcó la importancia de obtener los datos de un Censo Nacional para determinar si hay más migrantes "porque habitualmente no se tiene datos continuos, solo entradas y salidas al país, y si se cruzan estos datos censales con los del 2010, eso se va a saber".Finalmente, Mazzeo destacó que la importancia de los resultados del Censo radica en "saber cómo somos en un momento dado, para tener una idea del tipo de población, hacer buenas políticas públicas y saber a qué poblaciones dirigirlas y dónde están ubicadas"., concluyó.