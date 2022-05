Hepatitis desconocida y viruela del mono:¿surgen más enfermedades raras o sólo las detectamos?

Hepatitis desconocida: según la OPS hasta el 10 de mayo se habían notificado 348 casos probables en 21 países.

Viruela del mono: se están reportando casos en Reino Unido, España, Francia, Alemania y otros países.

Los brotes de hepatitis

Viruela de los monos

El surgimiento cada vez más frecuente de enfermedades zoonóticas (de origen animal) sumado a sistemas de vigilancia más alertas como consecuencia de la pandemia por coronavirus son las principales causas enumeradas por especialistas a la hora de explicar por qué aumentan las noticias sobre enfermedades que generan alarma a nivel mundial."La pandemia nos dejó hipersensibles y entonces el surgimiento de enfermedades nuevas que antes pasaban desapercibidas hoy son noticia, la comunicación es mucho más rápida y hay más interés", indicó a TélamEl especialista aseguró que "siempre hubo brotes de enfermedades raras en la historia pero el desmanejo ecológico, el aumento de territorios invadidos por el hombre, la falta de cuidado ambiental, el aumento de la pobreza y las condiciones de vida de muchísimas personas son caldo de cultivo para que estas enfermedades aparezcan"."Por otra parte,", añadió.En el mismo sentido,indicó a Télam que "hay distintos aspectos clave en la emergencia de enfermedades zoonóticas como la viruela del mono"."En esta nueva era que llamamos, es decir que estos saltos entre los patógenos que están circulando entre los animales hacia humanos, los animales domésticos y ganado han definitivamente ido en aumento por varias razones", sostuvo.Entre las causas, Fernández señaló que "el cambio climático es un factor importante, sobre todo el cambio en el uso de la tierra y cómo los humanos y las actividades económicas están modificando las tasas de contacto entre los animales y las personas y entre los animales silvestres y los domésticos".A modo de ejemplo, la especialista describió que(SARS 1, MERS y SAR 2), y como las comunidades científicas venían trabajando con el SARS 1 y el MERS pudieron desarrollar las vacunas para Covid-19 más rápido."Pero más allá de que están surgiendo más enfermedades, también", apuntó.Fernández aseguró que "todavía tenemos un montón de incógnitas y cuestiones a resolver para poder prevenir futuras pandemias y eventos emergentes; por ejemplo,es poder determinar por qué está habiendo una(de los patógenos de los animales a las personas) y, explicó.publicó un alerta a raíz deen niñas y niños en el Reino Unido, y según lahasta, incluyendo 26 ninños que requirieron trasplante hepático."Si bien siempre hubo casos de hepatitis en los que no se puso determinar el origen, éstos últimos casos llamaron la atención porque se vieron varios similares en todo el mundo y todavía no se sabe bien a qué atribuirlo", describió Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y médico del Hospital Rivadavia.El infectólogo dijo que una de lases que "es consecuencia de unaque puede gatillarse en el contexto de otra infección por otro virus".El jueves pasado,detalló que de los casos detectados a nivel mundial "el 76% son menores de 5 años, el 80% fueron internados, 15% requirieron cuidados intensivos y un 13% trasplante hepático"., destacó Bologna y explicó que existen diversas hipótesis sobre el origen de estas hepatitis queEntre los motivos por los que se pueden estar dando estas hepatitis "se plantea que puede haber unaque se dio durante la pandemia o que puede existir un aumento excepcional de los casos de adenovirus", señalóEn la línea de lo que planteaba Hojman, enfatizó que "otra de las hipótesis, que es en la que se están enfocando más ahora, es que"También está la teoría de queambientales o drogas)", en tanto que "otras líneas de investigación señalan queo que sea un cuadro pos-infeccioso asociado al coronavirus ya que muchos de los pacientes había tenido Covid-19 en los últimos meses".En relación a la viruela de los monos o símica - de la que se están reportandoHojman recordó que "se trata de una infección que ya se conocía en África, y que en la actualidad no la transmiten los monos sino que es a través de otros roedores y existe la transmisión humana a través de gotas respiratorias y fluidos".Losson dolor de cabeza, muscular, decaimiento y erupciones; y en la gran"Si bien nos falta saber muchísimo, al menos hasta ahora no parece que vaya a ser un problema para la salud pública", añadió.Por su parte, Fernández afirmó que "una de las incógnitas que tenemos es queEn este contexto, la argentina radicada en Estados Unidos concluyó que "una de las cosas que esperamos deje la pandemia es sistemas de vigilancia más efectivos para que no se llegue tarde a la detección sino que se puedan anticipar los brotes y para eso tiene que haber una mejora también en los sistemas de salud de atención primaria".