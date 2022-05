Las mujeres indígenas se reúnen para profundizar su lucha contra el chineo y el terricidio

Foto: Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

Lasdecidieron, en el marco del, en el cual abordarán estos y otros temas desde este domingo y hasta el miércoles en la localidad de Chicoana, ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Salta., y creo que vamos a ir a ponerle voz y vociferar ese dolor que existe desde la llegada del blanco a los territorios, desde la colonización", manifestó a Télam Marilyn Cañio, representante del pueblo mapuche, quien llegó desde el sur del país a Salta para tomar parte, junto a unas 300 mujeres, del encuentro plurinacional que comenzará este domingo.Ese será el ámbito en el que debatirán y visibilizarán prácticas como el chineo y el terricidio, entre otros temas que se abordaránque componen el territorio argentino., sostuvo Cañio, al referirse al chineo, al que consideró, de violación grupal de niñas y niños indígenas seleccionados por los criollos.-agregó-, cuando mujeres de varios territorios nos empezamos a juntar y a escuchar el término". Como producto de esas reflexiones, iniciaron una campaña en contra de esa práctica., y se ataca sexualmente y en grupo a niñas y mujeres originarias. En Argentina se da sobre todo en el norte de Salta, en Jujuy, Chaco y Formosa."Es un crimen totalmente de odio, porque entran a sus territorios a la fuerza y las violentan. Esto las mata, y si sobreviven ellas mismas intentan quitarse la vida. Es un daño irreparable", develó Cañio, para quien desde una perspectiva espiritual "es una forma más de genocidio, porque están tocando el futuro y la fuerza más pura del territorio, por lo que significan las infancias indígenas, que son el puente de comunicación con nuestros ancestros"."Lo que sucede no tiene palabras -enfatizó Cañio-. Y hay que decirlo de modo claro porque no pertenece a las comunidades, tiene una connotación de la colonia y representa cómo se metió el blanco desde ese tiempo y hasta ahora, y nadie tampoco hizo nada por pararlo".Por ello, Cañio consideró que el parlamento "tiene una categoría política histórica", y agregó:El terricidio es otro de los temas que serán abordados en el encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir-, una práctica a la cual Cañío consideró "directamente relacionada" con el chineo. "Te matan contaminando desde la comida", denunció."El terricidio se está metiendo desde las empresas porque el Estado les abre las puertas a los terricidas, para matarnos desde la espiritualidad", afirmó Cañio, tras lo que destacó que "hay muchas comunidades que deciden recuperar sus tierras" y develó:Organizaciones y especialistas denominan terricidio al asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, consideradas ecosistema perceptible.Por su parte, la dirigente trans Pía Ceballos expresó a Télam que "nosotras también vamos a participar del encuentro, especialmente el martes, con un taller específico de las diversidades y las violencias, y allí, las personas travestis y trans indígenas también gritamos con furia 'basta de chineo', esa práctica que viene desde la colonia y que se ejerce con saña"."Es el poder que tienen los blancos para generar justamente de manera coercitiva la violencia sexual en manada sobre los cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas indígenas", explicó Ceballos, quien agregó: "sin lugar a dudas, denunciamos esa violencia sexual en manada que debemos erradicar".Ceballos sostuvo que "algunas hermanas travestis y trans indígenas también podemos dar testimonios de esas prácticas de violencia sexual en la niñez. Son temas muy serios en nuestras agendas para este parlamento".Comentó que "las disidencias sexuales indígenas tomaremos la palabra para dar cuenta de esas experiencias y para gritar con furia"Este parlamento se va a realizar desde el amor, van a venir muchas mujeres medicina, poderosas, que van a estar acompañando y sosteniendo este encuentro, para sanar a estas mujeres y niñas violadas", afirmó Stella Maris Molina, del Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir.En Salta, recientemente se creó la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, que desde abril está a cargo de Itatí Carrique, quien reveló a Télam que el del chineo es un tema "muy difícil, que prácticamente no tiene abordaje previo, pero estamos trabajando, y las acciones destinadas a niñas y mujeres originarias son una prioridad".La funcionaria detalló que desde la flamante Secretaría se aborda la cuestión "a partir de la denuncia o cuando se acercan, a través de distintos organismos que se ponen a disposición de la víctima", pero consideró "necesario encarar programas que posibiliten la prevención".