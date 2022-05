Cuidados y educación desde la cuna

"Ningún niño o niña debe crecer sin cuidado, respeto y amor".

En Argentina el 95% de la infancia de 0 a 2 años y el 60% de 3 años no asisten a establecimientos educativos. (Foto Facebook)

Es desde la niñez que se socializa y humaniza el ser humano.

Recientes indicadores anunciados confirman que: el 51,4% de las personas menores de 14 años (5,5 millones de niñas y niños) son pobres en la Argentina,. De ese total el 38,8% son pobres no indigentes y el 12,6 % son indigentes.Desde hace décadas vienen sumándose consensos acerca de los efectos positivos de la educación temprana en el desarrollo infantil, en la socialización de lxs niñxs en los primeros meses de vida en ámbitos más amplios que la propia familia, en el achicamiento de las brechas culturales y en su importancia para el proceso educativo.Reconocemos en la casi universalización de la matrícula, los avances logrados por la obligatoriedad legal del Estado de asegurar las salas de 5 y 4 años. Pero en lo que respecta a los más pequeños,. Es la principal deuda de la democracia en nuestro país., por lo tanto la carencia e indigencia de las mujeres solo reproducirá inopia y desamparo. Esta convicción hizo que desde la constitución del movimiento de mujeres y feminismos asumiéramos la pobreza de las mujeres y por tanto de la infancia, como preocupación central de nuestras luchas y que esta preocupación se constituyera desde aquellos tiempos de la recuperación de la democracia en una problemática clave, instalada como un asunto público relevante expresada en la consigna “Jardines Maternales Zonales, ya”. Desde aquel entoncesy reclamábamos, democratizando los roles de cuidado entre varones y mujeres dentro del hogar y exigiendo al Estado y a las empresas la oferta de ámbitos de educación temprana desde los primeros días de vida.(45 días a 5 años) dirige sus efectos a los dos sujetos de derechos involucrados en esta especial situación de vulnerabilidad: por un lado ay por otro a ese, en condiciones adversas, con escaso acompañamiento (casi siempre otra cadena de mujeres, niñas, abuelas, comadres) y sin servicios de atención especializada en jardines maternales estatales, de gestión privada o comunitarios. Está absolutamente demostrado que el cuidado y la educación temprana rompe el círculo de la pobreza porque iguala, estimula y protege.Hoy desde los feminismos afirmamos que, hacen a “la sostenibilidad de la vida” yy así lo reconoció el Parlamento argentino al sancionar la Ley de Educación Nacional (2006) que concibió a la educación desde los 45 días como fundamental para el desarrollo infantil, produciendo un avance conceptual y normativo extraordinario. La Ley de Promoción y Regulación de Centros de Desarrollo Infantil (2007) confirmó que le pertenece al Estado la responsabilidad indelegable de promoverlos y el Decreto 1602/09 de creación de la AUH configuró la voluntad de una política integral. Debido a la falta de metas y de asignación presupuestaria pertinente, la oferta de servicios especializados para las edades más tempranas ha sido mínima en relación a la demanda.También reconocemosen lo referido a la obligatoriedad de crear servicios infantiles en las empresas y recientemente la presentación del proyecto de Cuidados en Igualdad, que reconoce y promueve la educación temprana. Sin embargo todos estos esfuerzos no han impedido que el mayor índice de pobreza sea el infantil., porque el feminismo es un ideal de equidad y humanismo. Porque, pero en su más amplio sentido es "protección" y le atañe a la comunidad en su conjunto y debe ser una virtud social para que ningún niño o niña crezca sin cuidado, respeto y amor.• El indicador del 51,4% de pobreza infantil es lacerante.• Lo convierte en una verdadera catástrofe social.• Se puede y se debe resolver y es con inversión presupuestaria.• Los cuidados y la educación temprana deben ser universales.• Es una política central de la protección social de la niñez y de la democratización del cuidado.• Es una causa urgente y prioritaria.• Es una cuestión de la justicia social.• Es una bandera que tiene que unir a todxs lxs argentinxs: Virginia Franganillo, Maria Rosa Martinez, Juliana Marino, Norma Durango, Nelly Minyersky, Marcela Durrieu, María del Carmen Bianchi, Bety Mirkin, María del Carmen Feijoo, Any Cafiero, Zunilda Valenziano, Adriana Rosenzvaig, Susana Sanz.