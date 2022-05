Elon Musk está en Brasil y se reunirá con Bolsonaro

Por essa ninguém esperava! 🇧🇷 Já que vamos conectar a Amazônia, trouxemos um dos maiores empresários do mundo para nos ajudar nessa missão. Aceitamos o desafio e vamos até o fim! Thank you, @elonmusk , for the visit. Let’s do this!!! 🚀 pic.twitter.com/AOXUPp5f9s

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️