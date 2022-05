Lavagna: fue "una porción muy chica" la población que no recibió la visita de censistas

Lavagna sobre el censo. VER VIDEO

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, afirmó este jueves que la "porción de la población que queda sin censar es muy chica", y se informó que 18 mil personas se encargarán de cumplimentar el trámite para las viviendas que no fueron visitadas durante el operativo presencial realizado el pasado jueves en todo el país."La porción que queda sin censar es muy chica, lo que no implica que no haya que censarlo igualmente, por eso establecimos mecanismos y estamos trabajando con las provincias", dijo Lavagna en la mañana del jueves al hablar en Casa de Gobierno tras la reunión de Gabinete, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y otros funcionarios.De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde el 19 y hasta el 24 de mayo próximo se realizará la etapa de supervisión ­-prevista en la metodología del Censo­- para que toda la población quede correctamente contabilizada.Debido a los casos reportados de personas que no recibieron la visita de las y los censistas, el Indec anunció que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para"Cada uno de los 66 mil jefes y jefas de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas", señaló el Indec en el sitio web oficial del censo.En ese marco, precisó que, "en la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin, censarán estas viviendas".Respecto del operativo presencial del pasado miércoles, Lavagna destacó en la Casa de Gobierno que "fue un trabajo muy grande que se hizo en términos de logística.con una coordinación fuerte entre Nación, las provincias y los distintos departamentos de cada provincia".Y continuó: "Ahora viene la etapa del repliegue de toda esa información y obviamente el análisis, así que vamos a ir anunciando ni bien tengamos los resultados"., el titular del Indec indicó: "La información la vamos a tener seguramente hoy un poquito más adelante".Asimismo, señaló que en ocho meses estarán los resultados definitivos y en un año y medio se tendrá la totalidad del censo procesado.esperar a la persona censista durante la etapa de recuperación, entre el 19 y el 24 de mayo; responder el censo digital que ya se encuentra disponible desde la ventana superior derecha del sitio www.censo.gob.ar ; comunicarse al 0800-345-2022 o enviar un correo a censo@indec.gob.ar"No fui censado/a"(si es propiedad horizontal)(incluir código de área, y si es fijo o celular).En tanto, Lavagna remarcó que quienes realizaron el censo digital y no recibieron la visita del censista, ya que están censados porque su información está en las bases del Indec.A su vez, algunas jurisdicciones facilitaron herramientas propias para contabilizar a todas las viviendas que por algún motivo no fueron visitadas por el censista el 18 de mayo.se puede enviar un correo a cdocumentacion@estadisticaciudad.gob.ar indicando calle, número, piso y departamento y comuna más un teléfono o e-mail de contacto. En caso de haber realizado el censo digital, se debe informar el código de seis dígitos.También los vecinos pueden comunicarse a través deAires se indicó que se seguirán los mecanismos dispuestos por el Indec para llevar adelante el proceso de recupero en aquellos segmentos de territorio que por alguna razón de fuerza mayor no hayan podido ser censados.