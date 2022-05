Por la cuarta ola de coronavirus creció el número de personas que deciden vacunarse

La vacunación continúa en toda la Provincia de Buenos Aires./ Foto Alejandro Amdan

"Era esperable que con la llegada de la temperaturas más bajas haya un aumento de casos, era lógico y sabíamos que podía suceder; esta cuarta ola va a tener características similares a la tercera ola"

"Estamos comenzando una cuarta ola de #Covid y puede ser que haya una gran cantidad de casos pero imaginamos que no habrá un gran impacto en el sistema sanitario gracias a la vacunación".



La subsecretaria de Gestión de la Información en el Ministerio de Salud bonaerense,, aseguró que está aumentando la cantidad de personas que se aplican la vacuna contra el coronavirus, lo que vinculó con el inicio de la cuarta ola de la enfermedad, que consideró "esperable" por la llegada de las bajas temperaturas."Efectivamente estamos comenzando una cuarta ola de Covid-19, era esperable que con la llegada de la temperaturas más bajas haya un aumento de casos, era lógico y sabíamos que podía suceder; esta cuarta ola va a tener características similares a la tercera ola", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Provincia.En ese sentido, señaló que "puede habergracias a la campaña de vacunación".Por eso, para la funcionaria "lo más importante en este contexto es"Es importante que los que no se dieron la tercera dosis, se la den, y tambiénque hemos aprendido, la, el uso del, y el, todo va a depender de cuanto nos cuidemos y cuidemos a los demás", acotó en el marco de la presentación del Plan Nacional de Hipertensión que se realizó esta mañana en Ensenada.Al ser consultada sobre eventuales medidas de restricción a futuro, Ceriani indicó que "nadie puede dar certezas en cuanto a lo que pueda pasar, pero si se comprueba ese escenario que suponemos y que vemos en el resto del mundo, de muchos contagios pero sin casos graves o fallecimientos, podremos mantener el mismo nivel de actividad que estamos teniendo".y eso es lo que va a marcar la diferencia y nos va a permitir mantener las mismas actividades que hoy tenemos", añadió.En la provincia todos los ciudadanos mayores de 12 años tienen acceso libre a la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna, ya que no se determinó el refuerzo para menores de esa edad.Por último, Ceriani instó que quienes no se aplicaron el esquema completo se acerquen a cualquier centro de vacunación.