Efemérides del 19 de mayo

1925 - NACE MALCOLM X. Nace en la ciudad de Omaha (Nebraska, EEUU) el activista de los derechos de los afroamericanos Malcolm Little, conocido como Malcolm X al adoptar el nombre de El-Hajj Malik El-Shabazz. Fue asesinado por pistoleros durante una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana en Nueva York en 1965.1949 - DUSTY HILL. Nace en la ciudad de Dallas (Texas, EEUU) el bajista y cantante Joe Michael “Dusty” Hill, vocalista de la banda de blues rock ZZ Top con la que grabó 15 discos.1951 - NACE JOEY RAMONE. Nace en la ciudad de Nueva York el músico y cantante estadounidense Joey Ramone (Jeffrey Ross Hyman), vocalista y cofundador de la banda Ramones y una de las figuras más influyentes del punk-rock.1962 - NACE MAITENA. Nace en Buenos Aires la dibujante e historietista Maitena (Maitena Inés Burundarena), cuya obra fue publicada en medios gráficos de 30 países, entre ellos Brasil, Chile, México, España, Francia e Italia.1963 - ANGEL C. ROJAS. Debuta en la Primera División de Boca Juniors el delantero Ángel Clemente Rojas, uno de los ídolos de los hinchas “xeneizes”, formado en las inferiores del club. Jugó 222 partidos y convirtió 79 goles.1972 - FALLECE TANGUITO. A los 26 años de edad muere en Buenos Aires el cantautor José Alberto Iglesias, popularmente conocido como Tanguito, uno de los pioneros del rock argentino y autor de “La balsa” junto a Litto Nebbia. Falleció al ser arrollado por un tren en la estación Pacífico del barrio porteño de Palermo.1974 - CUBO MÁGICO. El arquitecto y diseñador húngaro Ernö Rubik crea el rompecabezas mecánico cubo Mágico o cubo de Rubik con el fin de enseñar la geometría tridimensional a sus alumnos de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest.1978 - SIN MUNDIAL. El técnico de la selección argentina César Luis Menotti saca a Diego Maradona, de 16 años y figura de Argentinos Juniors, de la lista de jugadores del plantel para el Mundial de 1978, que ganó el equipo albiceleste al derrotar por 3-1 a Holanda. El primer torneo mundial de Maradona con la selección argentina fue el de España 1982.1986 - INTENTO DE ATENTADO. Se frustra un atentado con explosivos contra el presidente Raúl Alfonsín en la base aérea de Córdoba. En una alcantarilla por la que debía pasar el automóvil presidencial, se descubrió un mortero de 120 milímetros con 2,5 kilos de TNT y dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno.1995 - JAIME F. DE NEVARES. A la edad de 80 años muere en la ciudad de Neuquén el obispo Jaime Francisco de Nevares, defensor de los derechos humanos. El obispo de Neuquén formó parte de la CONADEP, el organismo que reunió testimonios de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.2003 - UNIÓN CIVIL. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamenta la ley de Unión Civil Convivencial, que da el derecho de incorporar a la pareja a la obra social, recibir una pensión, solicitar vacaciones en el mismo período.También da derecho a licencias en caso de enfermedad de la pareja.2019 - GAME OF THRONES. La cadena estadounidense de televisión HBO emite el capítulo final de Game of Thrones, la serie que cautivó al público durante ocho temporadas. La han visto más de 22 millones de espectadores en todo el mundo.2022 - MÉDICO DE FAMILIA.Desde 2010 se celebra el Día Mundial del Médico de Familia, instituido como reconocimiento a la labor e importancia de los profesionales que atienden la salud familiar.