Qué hacer si el censista no pasó por la vivienda

Qué hay que incluir en el correo electrónico Quienes envíen un e-mail a censo@indec.gob.ar tendrán que colocar el asunto "No fui censado/a". Y en el cuerpo del correo deberán consignar:



- Nombre y apellido



- Provincia



- Partido/Departamento



- Localidad



- Calle



- Número



- Piso y departamento (si es propiedad horizontal)



- Correo electrónico



- Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

Elinformó que quienes no realizaron elvía internet y a la vez no recibieron este miércoles la visita de un censista en su domicilio tendrán que dar aviso al Indec de esa situación. El mecanismo será a través del correo electrónicoo del teléfono gratuito nacional"De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada", informó este miéroles a la tarde el Indec.Luego de una jornada censal con amplia participación de la población, que comenzó a las 8 y concluyó a las 18, el Indec informó cuál será el procedimiento que deberá ser cumplimentado en aquellos casos en que no se recibió la visita domiciliaria de un censista y no se había completado el relevamiento de modo digital.En tanto, durante una conferencia de prensa que brindó esta tarde, el titular del Indec,a, destacó "la calidad del operativo (censal) que tuvimos hasta ahora" y dijo que, "en términos generales está siendo muy exitoso"."Sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar, (pero) atenderemos atenderemos esos casos", señaló el funcionario.