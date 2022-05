Del censista en pijama a perros "ladrones", del vecino "amoroso" al comerciante amonestado

Eventos curiosos tuvieron lugar en la jornada del Censo 2022, a lo largo y a lo ancho del país (Foto German Pomar)

Un censista de la ciudad de Metán, ubicada en el sur de Salta, permanecía desaparecido en la tarde de este miércoles, por lo que personal policial estaba abocado a su búsqueda, informó a Télam el coordinador provincial del Censo 2022, Ricardo Teyssier."No podemos registrar sus movimientos y estamos tratando de dar con él", explicó el funcionario, quien además comentó que, en la localidad de San Luis, de la capital salteña, se notificó que un censista se presentó en pijamas a realizar el cuestionario a una vivienda.En este sentido, Teyssier explicó que "estamos tratando de averiguar de qué se trata este hecho, si era un censista o alguien que se hizo pasar por uno de ellos". Y agregó que "lo extraño es que le realizó al vecino preguntas fuera de lugar".Según el vecino, se trató de "un chico medio perdido", que se presentó en su vivienda por la mañana, en pijamas, aunque con una bolsa en la que llevaba todos los instrumentos necesarios para realizar el censo, y detalló que le hizo solo algunas de las preguntas de las más de 60 preguntas pautadas, y que no le dejó el adhesivo de vivienda censada.Una censista terminó su tarea en menos de una hora porque en el 80% de las más de 30 viviendas que le habían asignado habían realizado el relevamiento con la modalidad digital.Una censista, "en menos de una hora, ya había terminado de censar" en el segmento asignado en un barrio de la zona sur capitalina. Y "se trasladó hasta la base para ponerse a disposición porque en más del 80% de las viviendas habían realizado el censo digital", manifestó a Télam el director general de Estadística y Censos de la provincia mediterránea, Daniel Ortega.El funcionario mencionó ese caso como ejemplo de la respuesta "eficiente y extraordinaria" que tuvo en Córdoba esa modalidad digital de censo que en la provincia alcanzó el 45,5% y el 49% en la capital local.Mientras realizaba su tarea censal en El Frutillar, un barrio barilochense, Patricia tuvo un percance para desarrollar su labor y fue asistida amablemente por una vecina. "Apoyé dos segundos para pegar el sticker y los perros se llevaron o se comieron el lápiz y la goma", relató a la prensa local.Si bien los elementos son conseguidos con facilidad, debido a que es feriado y con todos los comercios cerrados, Patricia vio peligrar la continuidad de su trabajo; además las planillas que llevaba consigo la censista tienen que ser completadas, según estrictas órdenes, con lápiz de carbón.Al final, una vecina de El Frutillar acudió en su auxilio y le ofreció los elementos para que pudiera seguir adelante para cumplir con un recorrido definido previamente.Una joven del barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad santafesina de Rosario, no oyó esta mañana el timbre del censista, pero pudo completar el Censo 2022 merced a la solidaridad de sus vecinos del grupo de Whatsapp.Ocurrió que uno de ellos se comunicó con una censista que fue a relevarla. "Me acaban de censar, gracias por la ayuda, da gusto tener un grupo de vecinos tan amables", contó Mariángeles esta tarde a Télam.En la localidad de El Huecú, a 370 kilómetros al norte de la ciudad de Neuquén, un vecino generó confusión en el pueblo cuando abrió las puertas de su despensa, que funciona en su domicilio particular.La actitud del hombre fue imitada por algunos otros comerciantes hasta que intervinieron autoridades policiales que aclararon la situación y explicaron a los infractores que durante el día de hoy no se podían realizar actividades comerciales entre las 8 y las 18.La directora provincial de Estadística y Censos, Karina Rigo, dijo a Télam que "la Policía fue a ver a estos vecinos y los invitó a que cierren sus comercios y sin inconvenientes se resolvió rápido y con mucha comprensión".En la capital de Corrientes, una censista asaltada por dos delincuentes en moto que durante la mañana le arrebataron el teléfono celular y se dieron a la fuga, tras arrastrarla y provocarle heridas en el rostro, informaron fuentes policiales.El robo, que terminó luego con dos hombres detenidos en cuyo poder se halló el teléfono arrebatado, se produjo en la intersección de la avenida Armenia y calle Los Tilos del barrio San Gerónimo, zona en la que intervinieron una división especializada de la policía y la Comisaría 16.