Lionel Messi, Homero Simpson y recuerdos de Néstor Kirchner

Usuarios de redes sociales se manifestaron este miércoles sobre la jornada del Censo Nacional 2022 con la publicación de memes, canciones, recordatorios, pero también hubo consultas y quejas, y hasta el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) celebró el comienzo del operativo con una imagen de Lionel Messi.A las 7.19, el Twitter delpublicó una imagen del futbolista de la selección argentina y el francés PSG con anteojos y la leyenda "Cuando por fin llega el día del Censo", un posteo que fue acompañado por un texto que indicó: "¡Hoy nos #Reconocemos! Llegó el momento de recibir a la persona censista que visitará tu vivienda y responder el cuestionario o entregarle el código de finalización si te adelantaste con el Censo digital. ¡Seamos parte de nuestra historia!".Muchos de los usuarios también recordaron la muerte del expresidente Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, en coincidencia con la fecha del censo previo.Uno de ellos fue el ministro del Interior,, quien posteó una foto con el texto: "Hoy, con un nuevo censo, no puedo dejar de recordar la partida de Néstor el día del censo del 2010. Néstor, que con sus palabras y acciones nos motivó a miles de jóvenes a abrazar la política como una herramienta de transformación en beneficio del pueblo. Néstor, siempre presente".Otros usuarios se dedicaron a publicaro sobre quienes no completaron el formulario digital.En uno de los posteos aparece una foto de Homero Simpson que ilustra el capítulo en el que al protagonista de la serie "Los Simpson" le cierra la oficina de correo, donde debía entregar los formularios de sus impuestos, y lanza un paquete envuelto en cintas y su reloj, a lo que se suma la frase: "Los que se acordaron ahora de completar el censo online".Asimismo, una gran cantidad de usuarios se quejaron por la implantación de un feriado en medio de una semana, y por la obligatoriedad de que los ciudadanos se queden en sus casas y no puedan abrir los comercios, sin atender que así fue establecido en la leyde octubre de 1993.Por otra parte, también consultaron sobre situaciones que vivieron quienes completaron el censo digital, como cuestiones vinculadas a saber qué sucedía si pasaba la persona censista y no había nadie para recibirlo., preguntó una usuaria.Otros hicieron cuestionamientos con intenciones políticas, pero, con consignas como "Insoportables los lloracenso, me dan ganas de hacer un censo cada dos meses y que nos gobierne una junta de sociólogos", "Como que en el censo no te preguntan por tus mascotas? Yo que quería saber si Argentina era más team gatos o perros" o "Mientras tu me ignoras, el del censo me pregunta si estoy soltero".También hubo otros que comentaron lo que prepararon u ofrecieron a los censistas y sus reacciones al, ya que -según afirmaron- los voluntarios contaron que algunos lugares no fueron bien recibidos, o incluso los maltrataron.