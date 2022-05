El empresario detenido por el choque en Palermo fue imputado por homicidio con dolo eventual

La indagatoria del empresario Roberto Juan Patricelli, de 57 años, se prolongó esta tarde cinco horas. /foto Eliana Obregon

El choque trágico

El empresario detenido por el choque en el que murieron dos jóvenes, el domingo, en el barrio porteño de Palermo, fue imputado hoy de homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves, mientras que su abogado dijo que su defendido "no recuerda la mecánica del accidente" producto del golpe que recibió en el impacto.de 57 años,en la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 de la Comuna 13 porteña, durante las cuales "porque la fiscalía le iba a preguntar sobre el momento del accidente, del que no recuerda nada", sostuvo su abogado defensor, Diego Olmedo.A la salida de la indagatoria, Olmedo declaró al canal TN que su defendido "hoy no puede recordar la mecánica del accidente. Por efecto del golpe tiene un problema de memoria. Ha ocurrido un lapso que no puede descifrar, ahora está yendo a los médicos por eso. Lo vamos a hacer analizar por médicos que digan algo serio y sensato".El letrado sostuvo queal momento en que embistió con su vehículo, a 150 kilómetros por hora, a tres automóviles, el domingo por la noche, frente al hipódromo porteño de Palermo, con un resultado de dos jóvenes muertos, de 15 y 20 años y nueve lesionados., queOlmedo agregó que la Fiscalía imputó hoy a su defendido de, cuando inicialmente lo había sido por homicidio culposo, y que Patricelli "no se negó a responder durante la indagatoria de hoy, sino que hizo una exposición, porque las preguntas de la fiscalía iban a ser sobre ese momento que no recuerda".Sobre la imputación al empresario detenido, Olmedo dijo que el Código Penal "establece dos situaciones, el homicidio culposo o con dolo eventual, que es el que cree la Fiscalía que ocurrió"."Hace unos años se aumentaron las penas del homicidio culposo justamente para analizar este tipo de casos, velocidades, mayor cantidad de muertes,. etc, con lo cual trasladar una situación de esta naturaleza a un homicidio simple, a mi modo de ver, es una enormidad, porque el propio legislador, en su momento, aumentó penas y analizó este tipo de situaciones para ponerlas en el marco de un homicidio culposo"."Ese homicidio culposo es el que debería hoy recrearse en la figura de Patricelli, porque justamente lo que le imputan son todas aquellas actividades vinculadas al 84 bis que es el homicidio culposo agravado".El abogado del empresario imputado agregó que van a analizar la situaciónRespecto de las consecuencias del accidente, Olmedo dijo que Patricelles una persona buena, de familia, no salió a matar, iba con sus hijas"añadió.Patricelli, precisó el abogado, y anunció: "vamos a tener una audiencia con el juez subrogante del juzgado 16 y hay una audiencia por el análisis de la prisión preventiva que pidió el fiscal, en la quesegún su opinión.El domingo último Patricellien la intersección de la Avenida del Libertador y Ortega y Gasset, frente al Hipódromo del Palermo, con el resultado de dos fallecidos, un joven de 20 años y una adolescente de 15, y 9 lesionados.El muchacho, identificado como Juan Márquez, falleció en el hospital Pirovano, en tanto la chica de 15, Jenismar Márquez, murió en el hospital Fernández.El Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) también derivó a algunos de los accidentados al hospital Rivadavia.Un primer vehículo embestido por el de Patricelli fue un Peugeot modelo 207, con un hombre y una mujer en su interior, ambos adultos.El segundo vehículo, un automóvil Ford K, quedó en posición invertida, con tres hombres y dos mujeres atrapados en su interior, entre quienes estaban ambos fallecidos, cuyos cuerpos fueron liberados por los bomberos de la Ciudad mediante el empleo de herramientas hidráulicas.El tercer vehículo comprometido en la colisión múltiple fue un Toyota Límite, donde viajaban dos mujeres, que descendieron por sus propios medios.En el cuarto vehículo involucrado, un BMW X3, había dos mujeres y un hombre, todos adultos, que también salieron del vehículo por sus propios medios.