En el 99% de las escuelas públicas bonaerenses hay presencialidad plena

Revisión integral de contenidos curriculares

El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, anticipó que durante el actual ciclo lectivo la provincia de Buenos Aires impulsará la modificación de "una gran cantidad de diseños curriculares" de los ciclos "inicial, superior, adultos, técnico, que hace mucho que no se actualizan y discuten".



"Vamos a insistir mucho en Lengua, Matemática, y lectura comprensiva y con sentido; ésa es nuestra tarea de este tiempo", dijo en diálogo con Télam Sileoni, quien apuntó que, en el ciclo secundario, "se cambiaron los lineamientos y se volvió a evaluar con más rigor".



"Debemos dejar atrás una Provincia que siempre está adjetivada desde lo que le falta. Este año vamos a poner en discusión una gran cantidad de diseños curriculares, que son los programas, las grandes líneas del diseño curricular de nivel inicial, el de superior, el de adultos, el de técnica, que hace mucho que no se actualiza y discute", anticipó el ministro.



En otro orden, Sileoni señaló que las autoridades educativas, en conjunto con el Ministerio bonaerense de Salud, ponen foco en el seguimiento de la "salud mental de los chicos" tras el impacto de la pandemia.



En ese marco, apuntó en forma particular a los adolescentes: "Hay autoagresiones, angustias, y todo un campo de la salud mental al cual hay que mirar con atención y delicadeza. Son nuestros pibes, son uno de los colectivos que dieron una muestra más emocionante en la pandemia, se las re bancaron como una comprensión profunda de la etapa, mientras otros grandulones, andaban por la calle diciendo que no pasaba nada", indicó el ministro provincial.



Además, aseveró que "los adolescentes son pibes y pibas que están en una etapa naturalmente expansiva y social, y tuvieron que estar en casa", y puntualizó: "Están en una etapa en la que quieren hacer otras cosas más allá de las familiares o poner distancia y tuvieron que estar '24 por 7' con la familia".



Para el ministro de Educación, esa situación generada por la pandemia tuvo "consecuencias" que se están viendo y sobre las que se está trabajando, como "angustias y problemas relacionales".



"Hemos creado una Dirección de Educación Sexual Integral donde no sólo se trabaja el aspecto que tiene que ver con la sexualidad o la genitalidad y el embarazo no intencional, sino el espacio donde los pibes y pibas hablan, donde se trabaja lo vincular, donde levantan la mano y dicen 'escúchenme'", enumeró el ministro.