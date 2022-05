Denunciaron a un hombre que manoseó a estudiantes de 12 años

Un grupo de familiares de alumnos que cursan el séptimo año en una escuela rosarina denunció que un hombre manoseó a las menores.

Un grupo de familiares de alumnos que cursan el séptimo año en una escuela rosarina denunció que un hombre manoseó a las menores luego de acceder al aula “con la excusa de dar una charla contra el bullying”, informaron fuentes oficiales.Se trata de las madres y los padres de la escuela 1210, ubicada en Superí y Molina, en la zona norte de la ciudad santafesina de Rosario, quienes este mediodía acompañaron el reclamo de alumnas que dijeron haber sido tocadas por un hombre que, con el permiso de la docente a cargo, dio una charla contra el maltrato infantil., familiares de los estudiantes confiaron a Télam que el hombre a cargo del evento “terminó hablando de cualquier cosa, me cuentan las chicas que les hablaba de la necesidad de paz en el mundo, de muchos temas que no se entendían claramente”.Al respecto, una madre relató a los medios locales que el hecho tuvo lugar el viernes pasado y que tomaron conocimiento de la situación cuando fueron a retirar a los menores, que en su mayoría tienen doce años.Sobre este punto, la mujer señaló que “todas las nenas de séptimo grado salieron llorando; pensamos que se habían peleado, pero nos dijeron que un hombre las tocó”.“Las chicas nos contaron que les tocó las piernas, que las agarraba de la mano, del pelo. Después las chicas fueron al baño y este hombre las llamaba para que volvieran, las acosaba”, contó la madre de otra alumna., los familiares de las menores decidieron iniciar una manifestación durante el mediodía de este martes en la puerta del colegio, e incluso acusaron a la directora de la institución de restarle importancia al asunto.Según indicaron los padres de las alumnas, la referente del establecimiento educativo dijo que, y se disgustaron porque aún no aclaró con nombre y apellido quién es la persona que ingresó al aula con los estudiantes.Incluso, Télam intentó dialogar con la vicedirectora de la institución, y la directiva alegó que actualmente las autoridades de la escuela se encontraban reunidas, y por lo tanto hasta tomar una resolución conjunta, "no realizaría declaraciones a la prensa".