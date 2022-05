Tierra del Fuego ya vacuna con el segundo refuerzo a mayores de 18 años

Foto: Cristian Urrutia.

La provincia deempezó a vacunar con elpor el sistema de libre demanda.El Ministerio de Salud de la provincia informó en un comunicado queo se aplica la dosis adicional o el primer refuerzo para aquellos que aún no lo tengan.La única condición para recibir el segundo refuerzo es que haya transcurrido un plazo mínimo de cuatro meses desde la vacuna anterior, aclararon las autoridades fueguinas.Por su parte, también fueronPara vacunarse, los fueguinos solo deben concurrir dentro de los horarios pre establecidos a los vacunatorios ubicados en la sede de organizaciones sociales, como el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia, o a los centros de salud barriales, postas sanitarias y hospitales de las tres ciudades.Solo en los centros municipales de la ciudad deSegún datos oficiales, la provincia registró en la última semana del 8 al 14 de mayo un total de 16 casos de Covid-19, 13 en Ushuaia, 3 en Río Grande y ninguno en Tolhuin.En ese período no se registraron fallecimientos a causa de la enfermedad ni hay personas internadas, mientras que el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 45.055 y los fallecidos suman 548.En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, laDe acuerdo a datos del Monitor Público de Vacunación, 157.413 personas recibieron la primera dosis y 145.556 completaron el esquema, en tanto que se aplicaron 8.625 dosis adicionales, 307 vacunas de aplicación única y 64.271 dosis de refuerzo.