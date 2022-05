Un muerto al incendiarse un departamento en un edificio en Belgrano

Incendio en Belgrano. Foto: EmergenciasBA.

Los vecinos del edificio fueron evacuados. Foto: EmergenciasBA.

Una persona murió y otras dos fueron derivadas a un hospital afectadas por inhalación de humo al incendiarse la noche del lunes un departamento en un edificio del barrio porteño de Belgrano, informaron fuentes policiales y sanitarias.El fuegode un departamento delde un inmueble ubicado en calle Aguilar al 2300 por causas que eran investigadas.Al ingresar al lugar donde se generaron las llamas los bomberosal hospital Pirovano afectados por inhalación de monóxido de carbono, según especificó el titular del SAME, Alberto Crescenti., según indicaron fuentes policiales.Crescenti indicó que la víctima fatal era un hombre joven, aunque aún no se difundió la identidad ni si vivía en el departamento incendiado o se encontraba de visita.En tanto,y una mujer sin posibilidad de movilizarse fue asistida por los bomberos en su departamento del segundo piso del edificio, al que accedieron mediante una escalera a través del balcón."Se desplegó un operativo muy grande porque había mucha carga de fuego y de humo, pero por suerte la evacuación fue en orden y se pudo bajar a la gente", sostuvo el titular del SAME en declaraciones al canal TN.Los bomberospara apagar el fuego y el operativo, donde también participó personal de la comisaría 14 de la Policía de la Ciudad, culminó cerca de la 1.30 de hoy.