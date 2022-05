Mil personas mueren cada año por culpa de conductores alcoholizados

El múltiple sinistro en Palermo dejó dos muertos y una decena de heridos. (Foto: Fernando Gens)

Una tragedia repetida

Más de 10 personas fallecieron por día el año pasado en siniestros viales en Argentina y en 1 de cada 4 casos fatales se detecta alcohol en sangre en alguno de los conductores, indicaron este lunes especialistas, que instaron a avanzar en mayores controles, sanciones y en una ley de Alcohol Cero, tras conocerse el siniestro frente al Hipódromo de Palermo que"Es inaceptable que mueranRealmente genera mucha impotencia y tristeza que pudiendo hacer algo como país elijamos no hacer nada", dijo a Télam esta tarde elSegún el Observatorio Vial Nacional, en 2021 un promedio de 10,6 personas mueren en siniestros viales cada día y en uno de cada cuatro casos fatales se detecta alcohol en sangre en alguno de los conductores., señaló el titular de la ANSV, y agregó que el alcohol al volante "afecta las facultades visuales, disminuye la capacidad de concentración, altera la toma de decisiones y enlentece los tiempos de reacción".En esa línea, instó a los y las diputadas a conformar "de manera urgente" la comisión de Transportes donde debe ser tratado el, elaborado por la ANSV junto al Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y asociaciones de familiares de víctimas de tránsito.La iniciativa, que posee "un consenso social enorme",y propone que, a nivel nacional, quien haya bebido alcohol no pueda conducir un vehículo.porque la gente deja de especular con tomar para zafar de un control y directamente no toma cuando conduce", aseguró."Nada va a cambiar por el mero deseo de que eso suceda", dijo Carignano, y enfatizó que "el Estado no puede perder más tiempo en tratar un proyecto de ley clave, sobre todo para chicas y chicos jóvenes".El domingo a la noche un joven de 20 años y una adolescente de 15 murieron producto de las heridas que sufrieron en un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos frente al Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, quePor este hecho quedó detenido un empresario de 57 años, identificado como"Como se vio en este caso, que, los que provocan este tipo de desastres rara vez son conductores sin ninguna violación a las normas", indicó Carignano, y destacó el convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires el pasado viernes a partir del cual aquellos conductores que registren 10 infracciones graves en los últimos meses "recibirán la suspensión de sus licencias"."Esta iniciativa apunta a casos como éste, y esperamos sumarlo en otras provincias", señaló el funcionario.detalló.Por su parte,y mamá de Kevin Sedano, un joven atropellado en Olivos en mayo de 2002, pidió también "mayores controles, la prohibición del alcohol al volante y sanciones adecuadas"."Son vidas que se pierden en situaciones totalmente evitables porque", expresó Perrone, y coincidió en, una demanda "respaldada por más de 54.000 personas" que firmaron la petición en la plataforma de Change, www.change.org/AlcoholCero En diálogo con Télam, la referente aseguró que, sin que haga falta matar o lesionar gravemente a una persona"."Sé que existe una cierta soberbia de pensar que uno puede usar el celular y manejar, o que al ser 'poco' alcohol no afecta. A esas personas les digo que cuando te matan a un ser querido no hay vuelta atrás", aseguró Perrone, e instó a reforzar las acciones en el marco de, consideró "indispensable" que la ciudadanía "entienda que no se puede conducir un vehículo si se consumió alcohol"."No es una cuestión persecutoria o simplemente para aplicar una sanción, sino para que se entienda que cualquier cantidad de alcohol altera el estado de conciencia y transforma el automóvil en un arma que puede ser mortal", advirtió.El especialista llamó a concientizar en la importancia de quepara preservar "la salud de uno, de quienes viajan en el auto y de terceros".También cuestionó "la banalización que hay del consumo de alcohol" en Argentina, que sólo preocupa "cuando se toma 'mucho' y se subestiman los efectos de un consumo totalmente naturalizado que, puesto al volante, pone en riesgo incontables vidas", concluyó.